Repoblar amb educació

Vaig rebre la responsabilitat de governar el poble de Xodos fa unes poques setmanes. Sempre he entés la política com una ferramenta per fer la vida més fàcil a les veïnes i veïns. A pobles xicotets com Xodos, i amb una pèrdua de població alarmant en les últimes dècades, accions simples i efectives poden fer-ho possible.

Així, gràcies a subvencions rebudes de part de la Conselleria d’Educació, que encapçala Compromís, l’any que ve totes les xiquetes i xiquets de primària i secundària disposaran de transport públic subvencionat per arribar fins al seu centre d’estudis, l’aulari del CRA de Penyagolosa situat a Atzeneta, així com a l’escoleta matinera i extraescolars, que són totalment gratuïtes i sense cap cost per a les famílies del nostre poble. D’aquesta manera, la pròxima generació, que són el futur i que ha de fer progressar el poble, disposarà de les mateixes oportunitats que un altre que visca a la ciutat. I les mares i pares podran fer-ho compatible amb les seues respectives obligacions laborals. Nou depòsit d’aigua A banda, gràcies a l’àrea del Cicle Integral de l’Aigua de la Diputació de Castelló i encapçalada per Ignasi Garcia, a Xodos prompte tindrem enllestit un nou depòsit d’aigua per al consum de les llars i que assegurarà el subministrament a l’estiu i en moments de sequera. L’única intenció és que no siga una càrrega i esforç extra viure, treballar i estudiar al poble. És una manera de fer més fàcil i atractiu viure a un municipi de l’interior de Castelló. Segur que al llegir aquestes propostes algú més s’anima a pujar a viure a Xodos. Alcalde de Xodos per Compromís