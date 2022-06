El verano ha empezado mal para casi 2.000 familias de Castellón en materia de conciliación laboral. El PSOE de la capital, en una muestra más de improvisación, dejadez y falta de compromiso, ha decidido no organizar este año las ‘escoletes d’estiu’. No ha trascendido ningún motivo, así que mucho nos tememos que no haya más razón que la falta de trabajo y de gestión socialista.

El día 21 terminaron oficialmente las clases. Y muchas son las familias que nos contactaron para denunciar la falta de información por parte del equipo de gobierno de Amparo Marco. Que si en vez de ‘escoletes’ se van a distribuir unos “bonos sociales” para cubrir parte del gasto del servicio que los padres contratarán privadamente, que si los niños de educación especial finalmente sí van a tener una ‘escoleta’ en el colegio Castell Vell; que si los niños de las aulas CYL contarán con monitores especializados en tres de las cinco unidades… Pero nada en concreto. ¿Cómo se puede improvisar todo de esta manera? Los padres que trabajan necesitan organizar su casa con un mínimo de antelación, precisamente porque el cuidado de sus hijos se ha de compatibilizar con sus profesiones. Y eso no se cierra de un día para otro. Muchos son los familiares que nos han hecho llegar sus quejas. Y muchas son las preguntas que hemos hecho al gobierno municipal, por ahora sin una sola respuesta. Para el PP, la conciliación familiar y laboral sí es muy importante. Y por eso nos comprometemos a poner en marcha el I Plan Municipal, para que esta cuestión sea atendida y resuelta como parte fundamental dentro de la gestión del gobierno local. Porque nosotros sí creemos en la conciliación y en las familias. *Portavoz del PP en el Ayuntamiento de Castellón