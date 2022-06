Un nou impuls per a la Vilavella

A l’article 197 de la LOREG, explica de manera clara i concisa el procediment per presentar una moció de censura als ajuntaments, per la qual cosa es tracta d’una opció totalment legal.

Emparant-nos en el que diu l’article, els socialistes de la Vilavella, amb el company Abelardo Zaragoza del grup de NO ADSCRITS, hem decidit presentar una moció de censura que permetrà aplicar noves polítiques i donar un impuls al nostre municipi.

Ha estat un acord basat en una sèrie de punts sobre els quals hi ha hagut una coincidència total. Així, tal com hem demostrat des del minut zero, en la proposta realitzada pel company Abelardo sobre la reducció dels sous no hi ha hagut cap mena de debat, ja que era un tema amb el qual els socialistes sempre hem estat crítics perquè l’augment per part del PP i els Independents de la Vilavella ens semblava desmesurat. No són moments per apujar el sou dels polítics, sinó tot el contrari.

Altres punts d’acord han estat el reconeixement del comerç local, l’estabilització i reforç de la plantilla de funcionaris i de la policia o les inversions en els centres escolars i la zona esportiva, així com recolzar a les associacions locals.

Però, encara que aquestes mesures són importants, la prioritat és el benestar del nostre veïnat, per la qual cosa volem xafar el carrer, solucionar els problemes, ajudar als que més ho necessiten i, sobretot, escoltar a la gent. Cal conéixer que és allò que els preocupa i quines són les seues necessitats, perquè la institució ha de vetllar per elles i ells i la Casa de La Vila ha de ser la seua casa. Aquest nou govern, format per sis persones, va a deixar-se la pell per donar el millor al nostre poble.

Perquè no volem construir un poble gran, volem aconseguir un gran poble.

*Portaveu del PSPV de la Vilavella