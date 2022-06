Erotismo y literatura junto al mar

Vivimos en tiempos de cambios, de grandes trasformaciones sociales, en lo público y en lo privado, y hoy, lo que antaño era transgresión, es bienvenido. Es como si la máxima de Óscar Wilde, que tanto sufrió por develar su orientación sexual, de que «la única forma de evitar una tentación es caer en ella», nos resulta un aforismo más que asumible. Pero, más allá de cuestiones morales y debates sociales, lo íntimo, lo erótico, nos acompaña desde el inicio de los tiempos y el arte de recrear nuestras vidas en forma narrada, la literatura, ha estado ocupándose de narrarlo desde siempre. En este punto, desde la perspectiva literaria, la forma de contar lo sexual es especialmente interesante porque aquí siempre ha intervenido un elemento del que, demasiado a menudo, nos olvidamos en nuestra vida: la imaginación. El escritor Octavio Paz lo resumió perfectamente cuando dijo: «En todo encuentro erótico hay un personaje invisible y siempre activo: la imaginación». Pero, ¿de qué forma han empleado los autores de diferentes épocas y géneros esa imaginación?

Llega el mes de julio y vuelve, después de tantos problemas y dificultades que todos hemos vivido recientemente, un nuevo curso de literatura en el marco de la Universitat d’Estiu de la Universitat Jaume I en el hotel Palasiet en Benicàssim junto al mar.

Nuevo curso y nuevo enfoque. Este año hemos querido adentrarnos en esa parte de la literatura que describe lo más sensual del ser humano: su mundo erótico. Pero no estamos ante un curso de literatura erótica, que podría haber sido una forma de organizar el programa, sino ante una visión más amplia de entrecruzar lo erótico y lo literario. No se trata solo de escuchar a escritores y escritoras especializadas en el género habitualmente denominado literatura erótica, lo cual, en sí mismo, es más que interesante, sino que el curso va más allá de la frontera de este género. De ahí su título: El erotismo en la literatura. Es decir, el curso propone un repaso de las diferentes formas en las que lo erótico aparece no ya solo en la literatura propiamente erótica, sino en la literatura de otros géneros, estilos y épocas históricas. De este modo, proponemos a quien asista a las diferentes conferencias, mesa redonda y taller literario, un viaje a través del tiempo desde el que se nos va a describir de qué formas aparece el erotismo en los relatos literarios de diferentes sociedades y en diferentes siglos.

Así, por ejemplo, el historiador Antonio Penadés nos describirá la forma en la que el erotismo está presente, de modo constante, en los mitos y la literatura de la Grecia clásica y el mundo helénico. Por mi parte, yo mismo me aventuraré a explicar la relevancia de lo erótico y del sexo en un mundo romano donde lo sexual, lo literario y lo político se entremezclaban con enorme frecuencia.

José Luis Corral, historiador y novelista especializado en el medievo, nos mostrará de qué forma el erotismo estaba presente durante el arte y la literatura de la Edad Media, mientras que la autora Eva Díaz nos llevará al mundo, unas veces sutil, otras muy directo, del erotismo en el Siglo de Oro.

Pero hemos dicho que no se trata solo de un repaso histórico, sino también de ver cómo lo sensual aparece reflejado en novelas de otros géneros: así, José Calvo Poyato, referente de la novela histórica, nos explicará en qué modo introduce lo erótico en sus narraciones que retratan otros períodos, o el autor de novela negra Pere Cervantes reflexionará sobre lo complicado que, en ocasiones, resulta para un autor reflejar lo sensual en una narración.

Y llegamos al mundo actual. Aquí, escritoras como las aclamadas Luz Gabás o Rosario Raro nos plantearán de qué forma incorporan las escenas eróticas a una narrativa, la de ambas escritoras, que conecta con tantísimos lectores y lectoras. Luz Gabás lo hará con su conferencia titulada El erotismo en la novela actual: enfoques y límites en la producción y la recepción y Rosario Raro con su ponencia llamada Alto voltaje. El juego entre lo sugerido, lo explícito y la imaginación en las escenas eróticas.

Y, ciertamente, el curso no puede estar completo sin que demos paso a autoras que claramente se han erigido en referentes del relato genuinamente erótico, como es el caso de Eugenia Rico y Noemí Casquet: la primera nos hablará de lo que ella denomina nuevo erotismo y la segunda nos presentará «la cultura como revolución sexual».

Este viaje se complementa con un taller literario donde se darán ideas y técnicas sobre cómo narrar lo sensual para aquellos que no solo disfrutan con la lectura, sino que buscan crear sus propios textos, recrear sus propios relatos.

El erotismo en la literatura propone, pues, un recorrido a través de la historia y de los diferentes géneros literarios para ver las diversas formas en que narradores y narradoras de todas las épocas han recreado ese mundo íntimo y de lo erótico en sus relatos. Todo lo sensual es parte intrínseca del ser humano y la literatura, como arte que recrea nuestros sentimientos, pasiones e intereses, no ha dejado en ningún momento de incorporar en sus páginas todo lo relacionado con el erotismo. Dedicar un tiempo de nuestro verano a ver de qué forma se ha hecho y se sigue haciendo esta recreación literaria de lo sensual puede ser un modo muy placentero de pasar unos días junto al mar.

*Director del curso de la Universitat d’Estiu ‘El erotismo en la literatura’