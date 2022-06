El valencià al Congrés espanyol

Pense que és bo conéixer com funciona el Parlament Europeu. La UE té 24 llengües oficials parlades per quasi 500 milions de persones. La legislació europea, naturalment, es publica en les 24 llengües, entre les quals està el castellà, però infeliçment no està el valencià.

Ara bé, entre les llengües oficials de la UE hi ha bastants que tenen de fet menys parlants que el valencià: l’estonià, el finés, l’irlandés, el letó o el maltés. Ser llengües amb menys parlants que el nostre valencià no les fa menys valuoses. De fet en les institucions europees tenen el mateix tractament que el castellà. Així mateix, hi ha altres tres llengües que tenen un nombre de parlants similars a la nostra: el txec, el suec i el búlgar.

Ningú gosa burlar-se d’aquestes llengües al Parlament Europeu, on una de les feines importants és la d’interpretar el que hi diuen els polítics entre totes les combinacions possibles d’aquestes llengües. És un parlament modern, civilitzat, democràtic i molt respectuós amb la diversitat lingüística dels països d’Europa.i ha estats amb més d’una llengua oficial, com ara Irlanda, i que les reivindiquen amb força, malgrat que l’irlandés no arriba ni a 90.000 parlants, menys de dues vegades la població de Vila-real!

Aquest ecosistema lingüístic contrasta, infeliçment, amb l’aliança del PSOE amb els partits de dreta i extrema dreta per fer impossible cap respecte similar al Parlament espanyol. I això que la mateixa Constitució espanyola en el seu Article 3 ho empara. Les llengües no es fan per molestar a ningú, sinó que són part del nostre patrimoni com a poble. Respectar el valencià al Congrés ens faria més europeus, però sembla que alguns prefereixen ser una altra cosa.

*Regidor de Compromís per Vila-real