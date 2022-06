Deures per a l’estiu

L’estiu és temps d’oci però també de deures, després d’un curs polític que ha sigut intens i dur. Perquè encara patim les conseqüències de la pandèmia que ha marcat esta legislatura, agreujada per la guerra a Ucraïna. M’atrevisc a dir que esta és la legislatura més difícil de la nostra història recent. Són situacions que han desestabilitzat la vida de la gent, els preus i els processos de contractació. Però davant els obstacles, les ganes de continuar el projecte de ciutat que tenim per als pròxims anys. Tinc molt clar quina ciutat vull que siga la Vall dins de 20 anys i això m’impulsa a seguir.

Per això estos mesos d’estiu no seran de vacances, perquè tenim moltes inversions en marxa i hem de deixar-ho tot preparat perquè en setembre siguen una realitat. Parle, per exemple, de la licitació de les obres de construcció del pont de connexió entre els polígons industrials.

La difícil situació d’incertesa de la qual parlava abans i la pujada dels preus dels subministraments ens ha obligat a la redefinició del projecte i en breu tornarà a eixir a concurs públic perquè les empreses puguen optar a fer estes obres, que permetran desenvolupar sòl industrial i que noves empreses vinguen a la Vall d’Uixó.

En l’àmbit industrial tenim també altres deures, ja que estem preparant tota la documentació per a licitar les millores dels polígons industrials Belcaire i Vernitxa, amb un pressupost total de 400.000 euros. En les dos àrees instal·larem càmeres de videovigilància per a garantir la seguretat i es renovarà la senyalització i la identificació dels carrers. A més, en el polígon Belcaire s’adaptaran les voreres per a fer-les accessibles i es millorarà el sanejament i la separació de les aigües residuals.

A l’estiu també arribem amb deures ja fets, com la presentació a les ajudes dels fons europeus Next Generation EU de dos actuacions molt importants per a la nostra ciutat. D’una banda, la primera fase del pla per a la rehabilitació integral del barri Colonia San Antonio (3 milions d’euros); i d’altra, el projecte d’ampliació i rehabilitació de l’ajuntament (2,8 milions d’euros). En l’obtenció de diners d’Europa per a la recuperació som un referent, en haver aconseguit ja 1,4 milions d’euros per al Camí de l’Aigua, 2,9 milions d’euros per a modernitzar el sistema de reg agrícola, o 484.000 euros per a la rehabilitació de la Torre de Benissahat, declarada Bé d’Interés Cultural.

Però no tot seran deures, ja que amb l’arribada de l’estiu tornen també nombroses activitats per a gaudir-lo a la Vall. En l’àmbit turístic, ha començat la temporada alta de les Coves de Sant Josep. I enguany es pot combinar també amb la visita guiada al poblat iber, que comença esta setmana amb una sessió diària i dos al dia els caps de setmana. Això es completarà amb la programació de rutes guiades pel poble.

I esta mateixa setmana començarà una nova edició de l’Escola d’Estiu i de l’Estiu Jove. La gran novetat d’enguany és que les famílies disposen del servei d’escola matinera, una iniciativa que pretén afavorir la conciliació. Els nostres xiquets, xiquetes i adolescents gaudiran durant el juliol d’activitats d’oci educatiu i socialització. La tornada a l’escola la faran amb els deures fets en l’àmbit educatiu, amb les obres en marxa a l’EI Sagrat Cor i l’inici de la reforma dels CEIP Moleta i Colonia Segarra.

*Alcaldessa de la Vall d’Uixó