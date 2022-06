ITV pública: un objectiu complit

Si últimament han passat l’ITV amb el seu vehicle hauran patit l’espectacular increment de preu interanual, una conseqüència més de la nefasta gestió del PP al nostre territori. Però 25 anys després de la privatització de les ITV, una decisió que ha empobrit les valencianes i els valencians, el Botànic ha revertit la situació.

El ple del Consell ha aprovat recentment el decret llei que autoritza crear una societat pública valenciana per prestar el servei d’inspecció tècnica de vehicles (ITV). L’any que ve, quan finalitze la concessió a les set empreses privades que realitzen les inspeccions actualment, la gestió directa tornarà a ser pública. El treball de Compromís i del nostre conseller d’Economia Sostenible, Rafa Climent, han permés recuperar les ITV com a servei públic. La nova societat mercantil pública protegirà la seguretat viària en les carreteres de la Comunitat Valenciana, es rebaixaran les tarifes per a les persones usuàries i es millorarà en qualitat i eficiència del servei.

El procés de privatització de les ITV ha sigut la major trama de corrupció del PP. Van repartir el servei públic com un pastís a les seues empreses amigues, implicades en altres casos de corrupció. Els valencians i les valencianes vam haver de pagar les tarifes més altes de tot l’Estat i, mentrestant, els polítics del PP i les seues empreses amigues s’omplien les butxaques.

Compromís fa anys que denunciem casos com el de les ITV. No és la primera corruptela del PP que aconsegueix desmantellar el govern del Botànic. Ja ho vam fer amb el negoci de les aules prefabricades amb els concursos amanyats que van moure 29 milions d’euros o amb l’hospital d’Alzira, de gestió pública des de fa quatre anys. I seguim treballant per posar fi a molts altres serveis privatitzats, com és el cas de la banca.

A l’infrafinançament que hem patit històricament per part de l’Estat, tant estant el PP com el PSOE al govern, només faltava que s’hi sumaren la barbaritat de diners que es va embutxacar la dreta a la Generalitat. A algunes i a alguns no els interessa que un partit com Compromís estiga al govern i empraran qualsevol instrument per a aconseguir-ho. A la gran majoria, però, ens convé que hi haja persones compromeses, honestes i implicades, les qual treballen per tornar la dignitat als serveis públics.

*Portaveu del Grup Municipal Compromís per Almassora