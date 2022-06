Sanidad de segunda

Que los ciudadanos tengan que recurrir a la recogida de firmas para que la Conselleria de Sanitat entienda que es urgente mejorar el servicio de ambulancia en Alcalà de Xivert es una muestra de que la Generalitat valenciana y los representantes de los partidos que la integran viven de espaldas a la gente. Hace dos semanas, una persona mayor de Alcalà se desvaneció en la calle y la ambulancia tardó en llegar 40 minutos. Afortunadamente, se la trasladó al Hospital y pudo salir adelante pero cuesta mucho entender cómo es posible estar esperando tanto tiempo.

Por eso, su familia ha iniciado una campaña de recogida de firmas pidiendo a la Generalitat valenciana ampliar el servicio de ambulancia en nuestro municipio, ya que solo disponemos de una ambulancia, durante 12 horas, que ha de atender a los dos núcleos, Alcalà y Alcossebre, con el agravante de que, durante meses, multiplicamos nuestra población. Esta reivindicación no es nueva, desde el Ayuntamiento ya pedimos hace cinco años a la Generalitat valenciana que la ambulancia de Soporte Vital Básico pasase a tener servicio durante 24 horas. La respuesta fue no.

Desde 2002, el Ayuntamiento completaba el servicio de ambulancia contratando y pagando una con fondos municipales y así los dos núcleos tenían servicio. La Generalitat nos impide seguir contratando este servicio porque dicen que invade sus competencias. O sea, ni hacen ni dejan hacer. Nos han negado la reapertura del consultorio auxiliar de Las Fuentes y el servicio de UHD en Alcossebre, no hay refuerzo de verano en nuestros centros de salud y nos siguen negando un servicio de ambulancia digno en nuestro municipio.

A esto se suma la pésima atención sanitaria en nuestro departamento de salud: en el Hospital Comarcal de Vinaròs las listas de espera se eternizan, faltan profesionales, la UCI está en peligro y durante más de un año no se han hecho mamografías. ¿A qué dedica sus recursos la Conselleria? A dar buena atención a los vecinos y vecinas de Alcalà-Alcossebre, seguro que no. Esto es serio, nos jugamos la salud y no estamos pidiendo favores ni recurriendo al victimismo: es que los recursos públicos deben gestionarse y administrarse de forma eficiente para que nadie pueda sentir que, por vivir donde vive, debe sufrir una sanidad de segunda. Y así nos sentimos, por desgracia, y sin que el Gobierno de la Generalitat haga nada por evitarlo.

*Alcalde de Alcalà-Alcossebre