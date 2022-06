La plaga del soroll

La contaminació acústica comença a ser una de les principals demandes veïnals de la ciutadania cap a les administracions locals. Després de les queixes per la neteja, les preocupacions pel soroll comencen a ser cada volta més freqüents en les enquestes: queixes pel soroll derivat del trànsit rodat, dels serveis de neteja i recollida de residus i, sobretot, derivat de la concentració de població en l’espai públic per l’atracció d’activitats de restauració i d’oci nocturn són una constant en les Juntes de Districte de la ciutat. Fa uns dies parlant amb una veu preocupada pel tema em parlava de plaga del soroll, i em va semblar una fórmula provocadora i útil, precisament ara que el cotonet ha tornat a posar de moda el concepte de plaga en la nostra realitat social.

22 milions de persones pateixen molèsties cròniques

A Europa, segons l’Agència Europea del Medi Ambient, el 20% de la població viu en condicions de contaminació acústica perjudicials per a la salut: 22 milions de persones pateixen molèsties cròniques derivades del soroll. A les ciutats, com resulta lògic, les xifres són encara pitjors i, segons les dades recents de l’Estudi Acústic per al Pla General de Castelló, més del 40% de la ciutat viu en condicions de contaminació acústica desfavorables. Malgrat eixes dades, l’opinió pública --i en menor mesura l’administració-- encara mira el soroll com un mal menor necessari. És evident que eixa contaminació acústica ve derivada d’activitats econòmiques. Però com sempre passa en qüestions ambientals --el soroll també ho és--, l’economia no pot exigir sacrificis en drets. De la mateixa manera que en contaminació atmosfèrica està ja instal·lat al sentit comú que la indústria pesada s’ha d’adaptar per fer menys perjudicials els seus processos, el mateix raonament s’acabarà instal·lant sobre els nostres hàbits d’oci per disminuir l’afectació del soroll sobre la salut pública i el dret al descans i a la intimitat.

Després de 14 anys, Castelló hem iniciat la retirada de la Zona Acústicament Saturada de les Tasques. Ahir els sis grups municipals vam ser capaços de pactar una moció que, modestament, crec que és un canvi de paradigma dins de l’Ajuntament de Castelló: assumir que la legislació en contaminació acústica no és una molèstia incomprensible a esquivar, sinó que el soroll és un perjudici per a la vida de la ciutadania que cal atendre per a disminuir.

Portaveu de Podem Esquerra Unida a l’Ajuntament de Castelló