Orgull de viure a les Useres

Viure a les Useres és un privilegi i per això cada vegada són més les persones que ens coneixen i trien. Viure a les Useres és qualitat de vida. Som un nucli urbà enclavat enmig de la naturalesa que ha guanyat en infraestructures, en serveis, en oportunitats… Aquesta és la clau. Sense oportunitats, no hi ha futur.

Molt es parla de la despoblació, però frenar-la és una quimera si la ciutadania no té garantida l’ocupació, l’atenció sanitària de qualitat, l’educació, els serveis bàsics com la alimentació, farmàcia o bancs… o una cosa tan senzilla com les comunicacions. No és de rebut que hui, en l’any 2022, a la nostra província hi haja veïns que hagen de pujar a una muntanya per a parlar pel mòbil o a la teulada de la seua casa per a connectar-se al wifi. De veritat?

Com a alcalde, a aquesta tasca m’he dedicat en cos i ànima des de fa 11 anys. Amb il·lusió, però amb responsabilitat. Conscient que el meu objectiu i el del meu equip, ara igual que aleshores, era millorar-los la vida als veïns. Modestament, amb encerts i errors, crec que ho hem aconseguit.

Les Useres ja és una consolidada destinació turística esportiva i cultural. Les nostres muntanyes o esdeveniments com els Pelegrins són una referència.em potenciat la nostra agricultura, que té en el vi un dels seus símbols, i no renunciem a les nostres arrels ramaderes, mitjà de vida de moltes famílies. També hem rehabilitat quasi per complet els carrers del nostre nucli urbà, que llueix més bonic que mai, o espais emblemàtics com la Font de Mes Amunt. I alçat recintes nous, com l’Espai Cultural.em lluitat perquè el nostre centre de salut prestara uns serveis mínims dignes en època de retallades, i per fi hem estrenat col·legi.

Res és casual. És fruit del treball d’un govern municipal, del Partit Popular, que sap el que vol i necessita les Useres perquè escolta als seus veïns. Amb polítiques que defensem des del Partit Popular, com la baixada d’impostos: el de vehicles està en el mínim legal, hem bonificat l’impost de terrasses o del fem i impulsat campanyes de suport al teixit comercial local amb la campaña Compra al poble. I, a la vegada, hem duplicat les ajudes a la natalitat, que ja són de 1.200 euros per bebé.

Baixem impostos, però estalviem diners. I continuem fent, per exemple, obres de pavimentació de camins rurals, igual que hem renovat diversos quilòmetres de canonades per a garantir la qualitat del subministrament de l’aigua i optimitzar un recurs tan important. Més amb menys, com fan les famílies en cada llar.

Les Useres té hui més vida que mai per la gestió responsable i l’estabilitat en la presa de decisions, valors que redunden en el conjunt dels veïns. Els municipis de l’interior no volem subvencions ni almoines. Agraïm el suport d’institucions com la Generalitat i la Diputació, però la seua ajuda no és altruisme ni beneficència, sinó un dret dels veïns a rebre-la, a comptar amb infraestructures i serveis de qualitat.

I per això el nostre poble compta amb més veïns, amb més persones que ens trien per a viure en el nucli urbà o en alguna de les masies, cada vegada més codiciades. El futur no s’improvisa, es planifica, es construeix, es persegueix. Tenim molts reptes per davant i a això ens continuarem dedicant, perquè els nostres veïns continuen sentint-se orgullosos de viure a les Useres.

Alcalde de les Useres