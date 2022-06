Orgullo de Castelló

El pasado 28-J se conmemoró el Día Internacional del Orgullo LGTBI, una fecha que significa libertad, resiliencia, visibilidad y derechos. Desde el Ayuntamiento de Castelló hemos vuelto a manifestar el compromiso para garantizar los derechos y libertades de todas y de todos, con independencia de su orientación sexual o identidad de género.

Y lo hemos hecho frente a los discursos del odio y la homofobia que predica la ultraderecha y la derecha que cogobierna con Vox. En el parlamento de Castilla y León, la presidencia de la cámara ha prohibido la visibilidad de la bandera LGTBI, así como pasó en el Ayuntamiento de Madrid.

Los gobiernos progresistas de Castelló hemos reivindicado y defendido, desde el año 2015, una ciudad respetuosa e inclusiva con la diversidad y con todas las formas de estimar, de relacionarse, de proyectar una vida con los mismos derechos y libertades de toda la ciudadanía.

Sentimos orgullo de nuestros valores y luchas, de ser gobiernos comprometidos con las personas, con el derecho a amar libremente, con la libertad de ser ellas mismas y ellos mismos, sin etiquetas, sin discriminaciones. En este siglo XXI no podemos retroceder en los derechos conquistados, no podemos detenernos en los avances. No es comprensible que las personas no puedan decidir sus vidas y proyectarlas como los demás. No es posible ni admisible.

Desde las instituciones públicas debemos seguir apoyando la libertad, la igualdad y la diversidad, es la clave del futuro de todas las sociedades. Desde los gobiernos estatal, autonómico, provincial y local venimos luchando por defender estos derechos, por el apoyo y la solidaridad con las personas LGTBI.

Esta semana el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la nueva ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI que será tramitada en el Congreso. Asimismo, se está completando la tramitación parlamentaria de la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, conocida como la ley Zerolo, ya aprobada en el Congreso.

Antes, con los gobiernos del presidente José Luis Rodríguez Zapatero se aprobó una ley sin precedentes que significó un gran avance y toda la dignidad de un país. La ley que avala los matrimonios entre personas del mismo sexo marcó un antes y un después en la sociedad española. Este país fue pionero a nivel internacional. Fueron momentos muy emocionantes por el significado de libertad, justicia social, de derechos y del avance de un país moderno.

A pesar de los avances, los colectivos LGTBI siguen estando en el punto de mira de los discursos del odio, sufriendo violencia, desigualdades... Las personas homosexuales no somos monstruos, vivimos, estimamos y trabajamos como el resto de la ciudadanía. Muchas de las personas homosexuales, bisexuales y trans han sufrido el rechazo social con toda la crueldad, con todo el odio y abandono. Muchas y muchos no lo superan, no sobreviven. Se trata de seres humanos que no dejan de luchar por ser ellos y ellas mismas, de vivir en libertad y con todos los derechos, como el resto de personas.

Portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castelló