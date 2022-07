Segur que ho han notat. A la carnisseria, a la tenda del barri, al supermercat o a la gran superfície, la inflació està a tot arreu. El carro de la compra que abans costava 90€ ara costa 120€. Els i les caixeres dels supermercats, eixes treballadores essencials que tant vam fer per totes i tots nosaltres, ho saben. I quan passem per caixa amb la compra setmanal i mirem el tiquet, mostren més comprensió, humanitat i tendresa. Tot davant la majoria de dirigents i elits econòmiques que veuen les dificultats d’arribar a final de mes sense immutar-se o directament rient-se en la nostra cara, com va fer el president d’Iberdrola dient-nos «tontos» mentre ell reparteix 3.800 milions d’euros de beneficis, d’una empresa que recordem era pública. Un sector, l’energètic, que el bipartidisme del PPSOE es va encarregar de privatitzar i cap dels dos pensa fer res per corregir-lo.

La nostra civilització la mou l’energia, i no sols l’elèctrica, que sols és el 20% de l’energia que consumim. La que ens mou són els combustibles fòssils, gas, carbó, petroli, tots contaminants, generant canvis al clima que acaben afectant les collites. Energies fòssils i matèries primes que estem consumint com si foren infinites, i ací està el problema: gastem, produïm, consumim, com si els recursos foren infinits, i no ho són, el nostre planeta és finit. Sense anar més lluny, el passat 12 de maig, l’Estat espanyol va consumir tots els recursos que és capaç de produir en un any.

I justament això, la falta de tot, i un sistema que especula amb drets bàsics com si foren bens de mercat, com deia aquell ministre, generen una pujada de preus que acaba afectant a totes i tots nosaltres. Alguns els diran que és culpa de la guerra. Menteixen, la guerra ha sigut un catalitzador, perquè abans que començarà l’atac rus l’IPC ja estava al 7,9%. El problema és estructural, els que és beneficien ho volen tapar i, per desgracia, la immensa majoria dels que governen ni saben ni volen fer.

Acabar amb la subhasta estafa

El bipartidisme proposa solucions conjunturals. Ho vam veure l’any passat amb l’escalada del preu de la llum, baixaven impostos però seguia pujant, perquè el que calia era acabar amb la subhasta estafa i apostar per l’eficiència, les renovables i un nou model energètic, que ja els dic no passa per construir una MAT.

Cal una aposta decidida no sols per les energies renovables, sinó pel sector primari, per la producció ecològica, per l’economia circular, qualsevol cosa que produïm s’ha de poder recuperar, i per un eco-disseny que no siga green whasing. Ens cal un transport públic de qualitat, tenir temps, entendre que el just in time s’ha d’acabar. Ens cal distribuir les carregues d’aquesta transició, no podem pagar els de sempre. I ens cal entendre que és impossible créixer eternament, i cal ajustar allò que gastem i consumim a allò que pot generar el nostre planeta. Sembla senzill, on governa Compromís ho fem, però ens calen més mans i menys dilacions.

Portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Castelló