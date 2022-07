Defensem les nostres tradicions

Diumenge que ve, tenim una cita amb una de les tradicions més nostres: la festa de la Mare de Déu de Gràcia al Termet. Documentada des d’inicis del segle XVII, la festa del Termet o de la Visitació --per la coincidència originària amb el dia de la Visitació de Santa Isabel-- va sorgir com a manifestació de la devoció dels vila-realencs i vila-realenques de l’època a la nostra Mare de Déu de Gràcia fins que, l’any 1757 s’estableix una nova festa el primer diumenge de setembre que va fer que la festa de la Visitació anara decaient. Recuperada com a celebració popular des de 1987, la festa del Termet és, a dia de hui, una ocasió per a retrobar-nos amb la nostra devoció per la Moreneta i donar la benvinguda a l’estiu en el nostre paratge més estimat: l’ermita, el riu i el pinar que, fa pràcticament 100 anys, els nostres avantpassats van plantar a la vora del Millars.

La defensa de les tradicions, d’allò que ens fa el que som, ha sigut sempre un dels pilars fonamentals del nostre govern i, a títol personal, una de les coses que em mouen en la responsabilitat que vaig assumir com alcalde, ara fa 11 anys. És per això que no només ens hem limitat a seguir celebrant la festa del Termet. Des de la creació de la Regidoria de Tradicions, amb l’enyorat Pasqual Batalla al capdavant, fins a hui, hem tractat cada any de millorar i reforçar la festa, per a la qual comptem amb la imprescindible col·laboració d’entitats com les rosarieres, els portadors de la Mare de Déu de Gràcia, la Confraria de la Divina Aurora, la parròquia de Santa Sofia, la Unió Musical La Lira i la reina i dames de Vila-real, que ens ajuden en el repartiment de l’orxata i els fartons als assistents.

La tradició de la festa

Hem defensat i potenciat la tradició de la festa del Termet, fins i tot en les circumstàncies més adverses. En plena pandèmia, quan la celebració d’actes estava vetada, vam aconseguir l’autorització necessària per a no deixar d’acompanyar la nostra patrona en el dia de la seua festa ni un sol any. Amb totes les restriccions i mesures de seguretat necessàries, vam celebrar la missa en 2020 i, l’any següent, també la processó amb la distància de seguretat necessària i l’ús de mascaretes. Vam ser el poble pioner en aconseguir el permís de Sanitat per a fer possible la celebració en els moments més complicats de la pandèmia, com també ho vam ser en la celebració de bous al carrer i en espectacles. A partir del nostre exemple, es van permetre les misses a l’aire lliure i les processons amb distància i mesures de seguretat.

Tres anys després, diumenge que ve tornem a recuperar la nostra tradició sense restriccions. És l’hora de retrobar-nos, reconnectar i renàixer, sense renunciar mai a la defensa de lo nostre. Perquè actes com la festa del Termet reforcen la nostra identitat, la nostra forma de ser, els lligams entre germans d’un Vila-real amb cos de ciutat i cor de poble que és més fort quan treballem units i fem equip. Perquè, junts, Vila-real avança. Els anime a tots i totes a participar diumenge en la festa del Termet. Visca la Mare de Déu de Gràcia! Visca Vila-real!

Alcalde de Vila-real