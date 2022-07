Conciliació a l’estiu

Conciliar la vida familiar i laboral és un dels objectius que tenim a l’Ajuntament d’Almenara que encapçale. I això és el que ens hem proposat amb les activitats previstes aquest mes de juliol on moltes mares i pares no tenen encara les seues vacances. I el fruit de la nostra aposta per aquestes activitats específiques és que prop de 400 xiquetes i xiquets del nostre poble puguen gaudir d’elles durant tot el mes de juliol, el que significa tot un èxit.

Tres són les línies mestres emmarcades en aquesta política de conciliació i diversió per al mes de juliol. La primera, tot un clàssic, l’Escola d’Estiu, on es continuen aprenent-se els valors, com per exemple, la igualtat o la sostenibilitat d’una manera lúdica i educativa, fent de la diversió a l’estiu un eix de les propostes d’aquest espai educatiu i social.

La segona, el Campus Esportiu, on les xiquetes i xiquetes aprendran a practicar diversos esports en un ambient lúdic, però també els hàbits d’una vida saludable. Des d’aquest Campus no sols es practica, sinó que també es forma i s’ensenya d’una manera divertida, i això fa que cada any tinga més alumnes.

La tercera línia, pensant en els més menuts i menudes, és que l’Escola Infantil Municipal romandrà oberta durant juliol per a seguir fent activitats per als xiquets i xiquetes d’entre 0 i 3 anys. Una Escola Infantil Municipal que gestionem directament des de l’Ajuntament i en la que treballem per seguir oferint un ensenyament públic i de qualitat.

Aquestes són tres propostes que presenta l’Ajuntament d’Almenara per a conciliar la vida familiar i laboral aquest juliol, però també contem amb una gran oferta d’activitats que comença precisament aquest cap de setmana.

L’Estiu Esportiu ens oferirà activitats i events esportius durant juliol i agost, una programació que comença hui amb la màster class de botes de rebot enmarcada en els actes pel Dia Internacional de l’Orgull LGTBI+. També comença hui la novetat de l’Estiu Jove on els joves a partir de 12 anys tindran a la Platja Casablanca activitats cada dissabte per a fomentar l’oci d’una forma sana i educativa.

El divendres començarà el cicle Música a la fresca, que farà parada cada divendres a la mar, mentre que no podia faltar a partir del 10 de juliol el tradicional Estiuet els diumenges per la vesprada per al públic familiar. Dilluns també comença Almenara explora amb rutes setmanals pels espais naturals de la localitat.

També destacar dos apostes que són referent de la Platja Casablanca. Per una part, la Fira d’Estiu a la Mar on es podrà vore que tenim de tot i en Almenara, que arribarà del 14 al 17 de juliol, i com no, les Festes d’Estiu a principis d’agost, que retornaran després de la pandèmia.

Per tot açò i més, vos convide a que visiteu Almenara i la seua Platja Casablanca. Sereu benvinguts i benvingudes!

Alcaldessa d’Almenara