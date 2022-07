Gobiernos que responden

El Consejo de Ministros aprobó el pasado sábado un nuevo paquete de medidas para seguir protegiendo a las familias españolas. Un Real Decreto Ley (RDL) de 9.000 millones de euros que va a permitir ampliar y prolongar las ayudas frente a la crisis derivada de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, además de contener la subida de precios en 3,5 puntos.

Las consecuencias de esta grave crisis no tienen, de momento, fecha de caducidad, cada vez presentan más dificultades para los países europeos y, sobre todo, para la sociedad más vulnerable. En nuestro país estamos sufriendo esta crisis de manera intensa, afectando el día a día de las familias trabajadoras. La subida de precios, en todos los sectores, determina un desequilibrio que se debe corregir, proteger y prevenir.

En este sentido, el Gobierno de España ha decidido mantener el rumbo de la modernización de nuestra economía y, al mismo tiempo, seguir priorizando las políticas de protección de las familias y de las empresas, la clase media y trabajadora y, sobre todo, los colectivos más vulnerables. Así lo ha reiterado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque las consecuencias de la guerra de Putin están arrastrando la economía de toda Europa, teniendo en cuenta que estábamos en plena recuperación de una pandemia sin precedentes.

El momento que vivimos, en todos los países, en todas las ciudades, precisa con urgencia medidas extraordinarias. Así, el Gobierno estatal ha aprobado un segundo Plan de Respuesta. Este nuevo paquete de medidas, de más de 9.000 millones de euros, está distribuido en 5.500 millones para la protección de familias, así como a empresas, y 3.600 millones de euros en reducción de ingresos derivadas de las rebajas fiscales.

Se ha anunciado una reducción del IVA sobre la electricidad, que pasa del 10 al 5%. Si con el primer plan de choque se rebajaron los impuestos del recibo de la luz en un 60%, ahora se alcanza el 80%. Otro tema a destacar es la reducción en un 50% del precio de todos los abonos mensuales de transporte terrestre prestados por el Estado, entidades estatales, así como para los abonos de transporte de las Comunidades Autónomas y entidades locales, que se reduce en un 30%. Hay todavía más medidas de respuesta como nuevas ayudas de 200 euros para familias vulnerables o la subida de las pensiones no contributivas, entre otras.

Hay quienes no arriman el hombro a estas políticas sociales, a estas líneas urgentes de respuesta. Los partidos de la derecha y ultraderecha no acaban de entender que atravesamos un ciclo de dificultades que no se vivía desde los tiempos de la guerra fría.

Quiero acabar este artículo destacando otra forma de respuesta del Gobierno estatal a las necesidades, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, anunció este jueves, en València, tras mantener una reunión con el president de la Generalitat, Ximo Puig, la licitación de las obras del nuevo acceso sur al puerto de Castelló por un importe de 123 millones de euros. Se trata de una reivindicación histórica de la ciudad que, hoy, por fin, se convierte en una realidad. Se trata de los gobiernos que responden.

Alcaldesa de Castelló