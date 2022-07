Balanç i començament d’una nova etapa a l’UJI

A la Universitat Jaume I ens endinsem en les darreres setmanes del curs 2021-2022, un bon moment per a alçar la vista del dia a dia, repassar tot allò fet i mirar al futur per a reflexionar sobre la universitat que volem. Aquest tampoc ha estat un any acadèmic més ni un curs qualsevol. És el curs en què a l’UJI hem recuperat la normalitat després de dos anys de pandèmia, però també és el curs en què ha conclòs el cicle rectoral encetat en 2018 i l’any en què s’han celebrat eleccions i s’ha renovat el Claustre. Estem, per tant, davant l’inici d’una nova etapa institucional a la universitat pública de Castelló.

Pel que fa a la pandèmia, l’ús de les mascaretes al campus, el símbol més visible d’aquest temps, va deixar de ser obligatori a principis del segon semestre i, tot i que el virus encara està ací, ja sembla una cosa del passat. Enrere deixem dos anys en què la Universitat ha posat a prova la seua capacitat d’adaptació a un escenari canviant i molt exigent.em confirmat el potencial de la digitalització en tots els nostres àmbits d’actuació com a universitat i també hem aprés a valorar la presencialitat en la seua justa mesura. Però, sobretot, hem comprovat com l’esforç col·lectiu per un objectiu comú ens ha donat fortalesa institucional per a superar els moments més complicats. El pas del temps, sense dubte, ajudarà a valorar en tota la seua dimensió la capacitat de resposta que ha demostrat l’UJI i que, com a rectora, no em cansaré d’agrair.

Com deia, en aquest curs també s’ha tancat el cicle rectoral iniciat en 2018. Quatre anys en què, malgrat les dificultats afegides per la pandèmia, hem desplegat el Pla d’acció de govern a què ens havíem compromés amb la comunitat universitària per a donar un nou impuls a l’UJI. Més de 150 accions articulades sobre sis eixos estratègics que han permés des de la renovació de l’oferta acadèmica, amb la incorporació de titulacions noves com el grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport i el grau en Intel·ligència Robòtica, a l’enfortiment de les nostres capacitats investigadores i d’innovació, amb més de sis milions d’euros invertits en la millora d’equipaments i instal·lacions científiques, l’impuls a Espaitec com a hub d’innovació, tecnologia i emprenedoria o la posada en marxa del Centre d’Investigació en Robòtica i Tecnologies Subaquàtiques (Cirtesu), el segon a tot l’Estat espanyol i un dels pocs d’Europa.

Un mandat que també ha vist com, per fi, es donava resposta a una reivindicació històrica a l’UJI amb l’obertura de la Casa de l’Estudiantat, un espai molt necessari per a fomentar la convivència entre el nostre alumnat i possibilitar altres maneres de viure la Universitat i que ara mateix ja s’ha convertit en tot un referent per a aquest col·lectiu universitari. D’altra banda, s’ha avançat molt en l’estabilització del personal, tant docent i investigador com d’administració i serveis. També ens hem convertit en el primer campus a disposar d’un Punt Violeta-Rainbow permanent, hem fet passos de gegant en la internacionalització de la Universitat i s’ha donat un impuls a la consolidació del campus, amb actuacions com la finalització de les obres de la Facultat de Ciències de la Salut o la creació d’una nova zona verda de 10.000 metres quadrats, l’anomenat Jardí del Temps.

I, per últim, també ha sigut any electoral. La comunitat universitària va dipositar la seua confiança en el projecte de la Candidatura per l’UJI per a donar un impuls renovat i compartit a l’UJI en els pròxims quatre anys, i va revalidar la meua candidatura com a rectora amb un suport majoritari per sobre del 81%. Una motivació addicional per a treballar amb la mateixa il·lusió que fins ara i amb tota l’exigència i responsabilitat que requereix el càrrec.

Per davant tenim quatre anys per a desenvolupar projectes dels quals ja estan posades les bases, com el nou edifici de transferència o el Centre d’Innovació Educativa i Tecnologies Digitals. Altres per als quals ja hem avançat les negociacions, amb una seu de Districte Digital al campus que ens ha de permetre enfortir Espaitec com a hub d’innovació, tecnologia, digitalització i emprenedoria. I, per descomptat, seguir avançant en la sostenibilitat del campus amb una acció prioritària en la millora de l’eficiència energètica dels nostres edificis i l’augment de l’energia solar fotovoltaica com a font energètica.

Caldrà, i som conscients del repte, enfortir la formació permanent per a garantir l’aprenentatge al llarg de la vida. Seguirem avançant en l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, desplegarem l’estratègia d’incorporació al consorci europeu d’universitats European Digital UniverCity i posarem en marxa plans i programes per a fer de l’UJI una universitat més inclusiva, responsable i connectada amb el seu entorn i el que preocupa a la societat. No oblidem tampoc la necessitat de superar reivindicacions històriques per a les quals no tenim més marge de temps, com és el nou model de finançament del sistema universitari públic valencià o les millores –legals, econòmiques i laborals-- del professorat associat, entre altres.

Aquesta només és una pinzellada del curs acadèmic que finalitza i el començament d’una nova etapa institucional que tindré l’honor de liderar durant el període 2022-2026. Durant aquest temps, treballarem de manera col·laborativa per a fer de l’UJI una universitat millor que la que tenim ara i capaç de retornar a la societat tota la confiança que diposita en nosaltres per a respondre, des de la Universitat, als reptes ambientals, socials i econòmics que tenim al davant.

Rectora de la UJI