ODS 8: Estratègies per a l’ocupació en el sector cultural

Amb total encert, el sociòleg Zygmunt Bauman afirmava en el seu llibre Vida líquida que el terme cultura «es va concebre dins de la família de termes com cultiu o criança, vocables que denoten la idea de millora, siga preveient possibles danys o detenint i revertint un deteriorament». Es tracta d’un concepte d’una transcendència significativa, molt lligada a la idea del progrés humà, de fraternitat i, per molt abstracte que semble, de cura social. Un fi tan excels hauria de ser estimulat pel conjunt d’agents socials i econòmics, públics, privats, individuals, col·lectius... Igual que l’agricultor davant els seus conreus, el camp de la cultura també necessita ser cultivat: el conformen persones, professionals que investiguen, que desenvolupen processos que tenen el noble resultat de fer-nos la vida més comprensible, més duradora, més sana, més sostenible, de vegades obrint-nos els ulls i les ments cap a la bellesa i cap a l’estètica, de vegades propiciant la reflexió, i, normalment sempre, fent que ambdues regions estiguen en diàleg permanent.

En termes de mercat laboral, Espanya ha sigut estructuralment un dels països occidentals amb majors dificultats per a la creació d’ocupació, més enllà dels moments de bonança o de crisi econòmica. En aquest context, l’Agenda 2030 ens ofereix un nord a través de l’ODS 8: Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball decent per a tothom. És el moment que siguen una realitat els processos d’hibridació entre disciplines i sectors.

La cultura ha sigut i serà motor de transformació territorial d’acord amb claus de sostenibilitat i inclusió, és una dinamitzadora de la comunitat, generadora d’identitat, i ha d’aspirar a activar la innovació de la mà dels sectors més creatius. La creació és la base de tot procés transformador.

L’UJI, a través del Programa d’Extensió Universitària (PEU-UJI), fa anys que treballa en tasques d’acompanyament en el territori, amb una xarxa d’agents culturals, professionals i amateurs, que s’impliquen en la generació de projectes culturals creadors de comunitat i de benestar a les comarques de Castelló, i ho fem provocant connexions entre art, patrimoni i desenvolupament sociocultural. Estem alineats amb l’esperit de la Nova Bauhaus Europea, i apostem per transformar el nostre territori en un gran lloc per habitar i fer que tots els territoris esdevinguen indrets per viure de forma sostenible.

Amb aquesta proposta volem aprofitar l’oportunitat que se’ns presenta per a mostrar models, tendències i jaciments d’ocupació cultural útils a les comunitats del territori. També aportar reflexió sobre la precarietat i provocar aliances entre els diversos agents per soscavar-la. I aquestes accions sempre des de la premissa de l’ampliació d’horitzons, des de la llibertat creativa i guiats per l’estímul de la cooperació a tots els nivells.

Amb aquest bagatge, es planteja el curs d’estiu ODS 8: Estratègies per a l’ocupació en el sector cultural, al voltant de tres eixos fonamentals: economia i ocupació en el sector cultural i creatiu, el suport empresarial a la cultura i la dimensió europea de la cultura.

Entre els especialistes que participaran en aquest curs, l’eurodiputat Marcos Ros abordarà el tema de la implicació cultural de la Nova Bauhaus Europea; la subdirectora d’Educació, Cultura, Patrimoni, Esports i Oci en la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, Juana Escudero, tractarà l’ocupació cultural i les administracions locals, i Alfons Martinell, director honorari de la Càtedra Unesco sobre Polítiques Culturals i Cooperació, proposarà tota una sèrie de relacions que construeixen el trinomi cultura-ocupació-desenvolupament econòmic.

Sobre la dimensió europea de la cultura, Francesc Pla, coordinador de la Convenció de Faro del Consell d’Europa, oferirà la ponència Patrimoni, ciutadania i desenvolupament: la visió de la Convenció de Faro. No hem d’oblidar que el Conveni Marc del Consell d’Europa sobre el Valor del Patrimoni Cultural per a la Societat, conegut com el Conveni de Faro, adoptat el 2005, va obrir un capítol completament nou en la forma en què ens relacionem amb el patrimoni cultural. Per bé que molts dels estàndards i instruments existents posen l’accent en els enfocaments de dalt a baix, el Conveni de Faro afavoreix clarament les accions i iniciatives de baix a dalt, que són les que veritablement desenvolupen la societat civil i les comunitats de patrimoni, les quals valoren el patrimoni cultural a través del que representa per a aquestes. Des d’aquesta perspectiva, el Conveni de Faro obri un horitzó completament nou, teixint connexions entre patrimoni, cohesió social, desenvolupament econòmic, objectius de desenvolupament sostenible i paisatge i medi ambient o turisme, entre molts altres temes. El Programa d’Extensió Universitària (PEU) de la Universitat Jaume I és l’única entitat d’educació superior que forma part de la xarxa oficial de comunitats patrimonials de la Convenció de Faro del Consell d’Europa (Faro Convention Network). EL PEU UJI és, dins de Faro, un exemple d’innovació social per la manera d’entendre i desenvolupar la col·laboració i la participació entre institució (UJI) i territori (persones).

Juntament amb les ponències especialitzades, aquest curs es completa amb una sèrie de taules redones que aporten diversitat en les aproximacions i les mirades de la cultura envers l’ocupació, l’economia, el patrimoni o el desenvolupament i que valoren la importància de les xarxes de col·laboració i aprenentatge com a motor de canvi, innovació i creació.

El curs ODS 8: Cultura. Estratègies per a l’ocupació en el sector cultural tindrà lloc l’11 i 12 de juliol a l’Hotel Termas Marinas El Palasiet de Benicàssim. Enllaç al curs i informació: https://www.uji.es/cultura/base/uestiu22/cursos/ods-cultura-ocupacio/.

Vicerectora de Cultura, Llengües i Societat de la Universitat Jaume I