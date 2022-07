Largo Caballero

Aún podemos decir la verdad de este personajillo. Dentro de poco, con la ley de manipulación histórica, no se podrá, así que aprovechemos. Algunos lo reivindican, ya que fue líder del PSOE y de UGT, supongo que desconocen la realidad porque si se identifican con sus proclamas, son totalitarios en potencia. Lo primero que fue, es marxista, le llamaban el Lenin español y llegó a presidente de la segunda república y ministro de la Guerra, o sea, responsable directo de la derrota republicana, no tenía ninguna formación y se notaba, resultó inepto como dirigente, no supo organizar su inmensa superioridad militar.

Durante su mandato se produjeron la quema de conventos, los fusilamientos de Paracuellos y la consolidación de las checas, miles de muertos y torturados. Antes fue colaborador de la dictadura de Primo de Rivera en la que formó parte del Consejo de Estado. Y fue un destacado golpista, dirigió el golpe de estado fallido de 1934 contra la República con más de mil muertos. Seguía una línea revolucionaria bolchevique y quería implantar en España una república socialista como la de Rusia, menos mal que no lo logró. Decía : «La democracia es incompatible con el socialismo. No creemos en la democracia, tampoco creemos en la libertad». «Si los socialistas son derrotados en las urnas irán a la violencia». «Si triunfan las derechas tendremos que ir a la Guerra Civil». «Hay que luchar hasta que ondee, no la bandera tricolor de una República burguesa, sino la bandera roja de la revolución socialista». Era muy largo y nada caballero. Notario y doctor en Derecho