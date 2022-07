Cuando hablamos de luchar contra el cambio climático, las instituciones públicas debemos dar ejemplo a la ciudadanía y ser motor del cambio. Bajo esta premisa, en los últimos años desde el Ayuntamiento de la Vall d’Uixó hemos aplicado políticas de reducción de las emisiones de CO2 y de eficiencia energética y también hemos trabajado por la sensibilización de la población, puesto que hacer frente al reto del cambio climático es algo que nos implica a todas y todos.

Porque la lucha contra el cambio climático no es postureo. Tampoco capricho porque queda bien decir que hay que cuidar el planeta. Hablamos de la calidad de vida de las personas. Porque ya estamos viendo como aumentan las temperaturas, fenómenos meteorológicos más extremos con episodios de lluvia de gran violencia y afección, escasez de agua y desertificación, subida del nivel del mar que pone en peligro nuestra costa… Y consecuencias para nuestra salud.

El nuevo contrato del servicio urbano de transporte público es un ejemplo de nuestro compromiso con el medio ambiente y con la mejora de la movilidad. El servicio se prestará con un autobús híbrido, más eficiente que el modelo actual de combustible, y de bajas emisiones. Porque no podemos obviar que un litro de combustible emite 2,5 kilos de CO2 a la atmósfera. También evitaremos que el vehículo esté dando vueltas sin usuarios en los horarios de menor uso, con la puesta en marcha de un servicio bajo demanda que se podrá solicitar a través de una aplicación.

Además se realizará una prueba piloto con la implantación de un sistema de alquiler de bicicletas eléctricas, para adaptarse así a la orografía de la Vall. El servicio contará inicialmente con 20 bicicletas repartidas en tres estaciones. El objetivo es ver su aceptación y comprobar su funcionamiento para poder introducir mejoras o ampliarlo si es necesario. Esto va en la línea municipal de favorecer el uso de transportes sostenibles para moverse por el entorno urbano.

Una labor y un compromiso con la movilidad sostenible que ha sido premiado ya en dos ocasiones por el Ministerio de Transición Ecológica. En 2017 con la medalla de plata por la peatonalización de la plaza de l’Assumpció. Y en 2020 con la medalla de oro por la de la plaza del Centro. Son dos obras que han cambiado el concepto de ciudad, con espacios para las personas en los que los niños y niñas pueden jugar con seguridad y los adultos charlar, pasear o descansar.

También hemos impulsado el metro-minuto, que indica cuando tiempo se tarda caminando desde un punto a otro de la ciudad. Hemos instalado puntos de recarga de vehículos eléctricos en cuatro zonas diferentes. Hemos modernizado la flota de vehículos de los servicios municipales, con modelos eléctricos o híbridos para la Policía Local, la Brigada Municipal o el departamento de Urbanismo. Una filosofía que también ha tenido su aplicación en el turismo, con las visitas guiadas en patinete eléctrico.

Podrán decir que es política de gestos. Pero no lo es. Es política por el bienestar de las personas, que somos quienes más sufrimos y sufriremos las consecuencias del cambio climático si no actuamos. Por eso con la movilidad no basta y hemos ido más allá con la instalación del contenedor marrón, con la iluminación led del alumbrado público o con la aprobación de un plan de acción por el clima.

Alcaldesa de la Vall d’Uixó