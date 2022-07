Estem, a les coses importants

Ja a l’últim article vaig ser jo qui ocupava aquestes línies i durant un temps continuaré mentre el meu company i portaveu de Compromís, Vicent Granel, disfruta del seu permís paternal per atendre i disfrutar, junt amb la seua família, el miracle de la vida. Un temps en què a la política, com malauradament passa en algunes professions, no hi pot haver substitució o relleu.i ha qui diàriament ens qüestiona tant al meu company com a mi mateixa, el sentit del permís però a Compromís per Borriana ho fem des d’un convenciment personal però també polític.

Coherència que, com no podia ser d’altra forma, apliquem a la nostra vida. Les coses importants, les irrenunciables, són a les que hem d’estar perquè vida en tenim una sola i tots i totes hauriem de treballar per a viure i en cap cas, hauríem de viure per treballar. Així hauria de ser, fora quina fora la nostra realitat. En aquest context treballem diàriament, per defensar i aplicar les polítiques ecofeministes, que sens dubte són les que ens permeten tindre una vida digna de ser viscuda. En eixa línia, aquest cap de setmana, l’he passat a Alacant en la (Re)trobada Ecofeminista organitzada per Dones amb Compromís. Allí hem pogut donar caliu a la nova vicepresidenta, Aitana Mas, i entre totes i tots hem pogut repensar les nostres polítiques en clau municipalista. Mirant enrere, emociona tot allò aconseguit: Llei d’infància i Adolescència, Llei LGTBI i la del dret a la identitat, el Pacte Valencià contra la violència de gènere i masclista, la Renda Valencia d’Inclusió, Llei de Serveis Socials Inclusius, gratuïtat dels llibres de text, augment de beques i ajudes econòmiques en educació i dependència, gratuïtat en l’escolaritat des dels dos anys, bo infantil, les ajudes per a mares treballadores, el Pla Corresponsables… I les més recents, com ara els incentius per a implantar la jornada laboral de 4 dies o la Llei d’Igualtat. La llista, és llarga, perquè des de 2015, allà on estem al govern, hem treballat per millorar la vida de la gent. Això és el que vinguérem a fer i és el que fem. Perquè sí, arriba l’estiu, tenim nova vicepresidenta, i el nostre portaveu està de permís parental però, aquest estiu vostés podran seguir disfrutant del cicle a la Torre del Mar i formar-se en la III Escola Municipal d’Igualtat, Conciliació i corresponsabilitat: avancem iguals, perquè com sempre, a Compromís ens pillen amb els deures fets i el cap, a les coses importants. Regidora d’Igualtat, Inclusió i Diversitat, Transparència, Tecnologies de la Informació i Modernització de l’Administració de Borriana