No voy a aceptar lecciones del PSOE. Ni en el tema del taxi rural ni en ningún otro. Los socialistas sabrán de memoria histórica, de la que les interesa, pero tienen una visión muy cortoplacista de los acontecimientos, porque de lo contrario, aunque solo fuese por decoro, no dirían las barbaridades que dicen ni se pondrían medallas. En las últimas semanas, como alcaldesa de Canet lo Roig y portavoz adjunta del PP en la Diputación de Castellón, he denunciado la insuficiencia presupuestaria de la institución provincial para costear el taxi rural, iniciativa que presta la Diputación para atender gratis los desplazamientos de los vecinos del interior que necesitan acudir a visitas médicas u otros trámites.

La propuesta fue, y sigue siendo, un éxito. El Partido Popular demostró con ella que sabía atender las demandas y luchar contra la despoblación. Y aquí está la clave: ser una iniciativa del PP. Eso explica por qué la Diputación ha eliminado este año directamente la partida presupuestaria del taxi rural, demostrando que le importa más la ideología que el servicio público. ¿Consecuencia? O no se presta, o son los ayuntamientos los que pagan. Esta última solución es la adoptada por Canet lo Roig, igual que otras localidades. El PSOE miente cuando dice que la Diputación socialista ha aumentado los fondos para el taxi rural. Es rotundamente falso. Lo que hay es una promesa vía Fondo de Cooperación, que no es más que un cajón desastre en el que cabe todo, y no habrá nada. Los servicios básicos como el taxi rural deberían tener una línea presupuestaria fija, nominativa, en la que quedara reflejada, y protegida, la cuantía que compete a esta cuestión. En cambio, el gobierno socialista y nacionalista de la Diputación, apuesta por sacar el dinero de un saco común, sin criterio, sin transparencia, sin compromiso… Todos los que nos dedicamos al servicio público sabemos que el alza de los costes que vivimos todos los españoles van a afectar al funcionamiento de las instituciones. El alza de la electricidad o el encarecimiento de las obras públicas ahora en marcha supondrá un esfuerzo presupuestario que saldrá, inevitablemente, del citado fondo. Euros faltarán para afrontar todo lo que se viene encima, como ya lo están sufriendo las familias, autónomos y pymes en su día a día. El prometido maná socialista del Fondo de Cooperación va a ser más corto que la gran mentira que ha sido el de los fondos europeos prometidos por Sánchez. Y respecto a la gestión del PP al frente del Ayuntamiento de Canet, solo recordaré que los 28 años de gobiernos del PSOE solo sirvieron para dejar un agujero en las cuentas municipales de tamaño descomunal. Once años después, todavía continuamos pagando sus deudas, algunas derivadas de incluso de irregularidades tan graves como el pago de salarios municipales sin nómina. De hecho, la liquidaremos, por fin, el próximo año 2023. Así que lecciones de trabajo y de gestión, ninguna. Los miembros del PSOE que sigan defendiendo lo indefendible con tal de salvar a los soldados Puig y Sánchez . Desde el PP seguiremos gestionando y trabajando en la puesta en marcha de los proyectos y servicios que sí son necesarios y positivos para los vecinos de Canet lo Roig y la provincia de Castellón. Alcaldesa de Canet lo Roig, portavoz adjunta del PP en la Diputación Provincial y vicesecretaria general Territorial del PPCS