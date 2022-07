No adoctrino, solo opino

Querid@ lector/a, no es mi intención utilizar este rincón para hablar de la importancia que tiene leer en la vida del ser humano. No soy el especialista adecuado para este tipo de reflexiones, sonaría a cosa inapropiada i pedante. Lo que sí haré porque lo hago todos los años en Navidad y en verano, cuando tenemos cierto tiempo para leer, es hablar de lo que he leído, de mi experiencia, y recomendar algunos libros que siendo novela o ensayo tienen prosa o análisis exquisitos vinculados con la condición humana y el mundo actual.

Si te gusta la novela no tengo duda, te aconsejo El ferrocarril subterráneo, Los chicos de la Nickel y La Klara y el sol. Con los dos primeros, Colson Whitehead ha ganado dos premios Pulitzer (2017 y 2020) y un National Book Award (2016). Pero no pierdas de vista que el otro libro, el tercero que cito, es el primero que ha escrito el japo-inglés Kazuo Ishiguro después de ganar el Premio Nobel del 2017. Ahora bien, si lo tuyo es el ensayo y, además tienes una cierta inquietud política, cabe destacar la obra póstuma del historiador Josep Fontana: Capitalisme y democracia 1750-1848. Com va començar aquest engany. Por cierto, sin perder de vista ni al catedrático Ignacio Sánchez-Cuenca con su actual Desorden político. Democracias sin intermediación, ni a Thomas Piketty, el economista más influyente del momento, con su Viva el socialismo (de cómo un liberal considera que hay que superar un hipercapitalismo que ha ido demasiado lejos y pone en peligro la gobernabilidad, la convivencia y el bien común) y su Breve historia de la igualdad. Aunque no quisiera cerrar este corto de libros sin recordar lo de siempre, que cualquier momento es el apropiado para leer al catedrático de Filosofía Política y Social Daniel Innerarity y que, no impongo ni adoctrinó, solo opino. Querid@ lector/a, tú decides. Analista político