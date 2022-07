Bienvenida al mundo real

"No vamos a dejar a nadie atrás". Esa es una de las frases con las que hacía campaña el PSOE en 2015. Una frase que se debía referir a que no van a dejar a ninguno de los suyos atrás, con subidas de sueldo de más del 50% y aumentando cada vez más los asesores con amigos y familiares. A los que ya han dejado atrás es a todos los dependiente que durante 17 años han recibido el servicio de Menjar a casa y que ahora por una decisión municipal del los socialistas, dejan de recibir la comida en casa y abandonan a esas personas y sus familias a su suerte. Todo, porque para Marco y sus concejales, no es necesario este servicio.

Pero no solo han dejado atrás a los más frágiles, también al resto de castellonenses. Con la inflación disparada, con un IPC de un 10,2%, llegando a niveles que no se veían desde 1985 bajo el gobierno de Felipe González. La cesta de la compra sube un 17%. El aceite un 50%, los melones pasan de 60 céntimos hace un año a 2 euros ahora, o los huevos de 2,85 euros a casi 4 euros dos docenas. Un familia media que hace un año pagaba 62,25 euros de factura de la luz, ahora más de 100 euros por el mismo consumo. El incremento del precio del gas ya supone un sobre coste anual de 189 euros. Por no hablar ya de repostar en una gasolinera, que nos cuesta a los castellonenses un 40% más que hace un año. Si llenar un depósito nos costaba unos 65 euros, ahora pasa a costar 100€ de media. Ahora el Gobierno municipal decide subir el precio del bus, las tarifas de la ORA o el agua. Este es el escenario en el que se levantan cada día los vecinos de Castellón. Ese mundo real que Marco y sus concejales no pisan para no salir de esos despachos reformados, que nos han costado más de medio millón de euros. Su prioridad ya no son los castellonenses, sino tirar cruces y cambiar nombres de calles. Secretario general y portavoz adjunto PPCS