Tancant temes pendents d’altres

L’Ajuntament de Borriana ha obert aquesta setmana el carrer que dona accés al CEIP Josep Iturbi, després de cinc mesos de treball per a finalitzar les obres de competència municipal d’adequació del nou vial, amb una inversió de 338.035 euros. Una actuació finançada íntegrament amb romanents de tresoreria de la liquidació del pressupost municipal. Un data transcendental i fonamental, després de 19 anys de justa reivindicació del centre per a visibilitzar i millorar l’entrada al col·legi.

Amb això, el govern municipal compleix amb la reivindicació de la comunitat educativa per a dignificar l’entrada al centre, amb un vial que dona accés directe a les instal·lacions, amplia el nombre d’entrades i facilitarà l’accés diferenciat per a Infantil i Primària.

La situació es remunta a fa 19 anys, quan les obres d’urbanització del carrer d’accés es van quedar sense executar. Una anomalia que l’Ajuntament havia d’haver realitzat fa vint anys, abans de la construcció del nou edifici del col·legi, per seguretat i per a assegurar l’accés directe des del carrer, i que mai es va dur a terme. De fet, els serveis tècnics de la Direcció Territorial d’Educació mai van recepcionar l’obra per aquesta deficiència.

Des de l’any 2002 fins ara, tota la comunitat educativa del col·legi Josep Iturbi ha accedit al recinte escolar a través d’un solar municipal. Finalment, l’actual govern municipal li ha donat l’impuls necessari per a executar i fer definitivament l’accés que li correspon per llei i per seguretat. La conjunció de l’esforç, la cultura de la voluntat i la bona gestió és la fórmula que apliquem per a aconseguir dur a bon port els projectes.

Prèviament, l’any 2021, el consistori va invertir més de 80.000 euros per a expropiar una parcel·la privada de 2.645 metres quadrats i, d’aquesta forma, poder urbanitzar la zona i dotar d’un accés en condicions al centre des del camí de l’Ecce Homo i l’avinguda Jaume I. L’Ajuntament s’ha vist obligat a expropiar aquests terrenys, ja que l’accés al col·legi estava condicionat al desenvolupament de la Unitat d’Execució C3, els tràmits d’urbanització de la qual estan en punt mort des de fa molts anys.

Amb l’obra, que ha consistit en treballs d’urbanització, clavegueram, asfalt i voreres, també es legalitzarà la situació del centre, ja que la Conselleria d’Educació ha vist realitzades les promeses incomplides pel govern municipal de fa vint anys, i la construcció quedarà regularitzada i solucionats els problemes de seguretat en cas d’emergències.

En el govern municipal, continuem tancant temes heretats que, encara que prioritaris, estaven per fer. Aquest n’és un exemple ben significatiu. Després del boom de la construcció, la realitat és que ara hem de fer els projectes fonamentals per a Borriana que altres van ser incapaços de dur endavant.

Alcaldessa de Borriana