Les Alqueries al dia!

Després de molts anys d’una inactivitat no desitjada, per fi la Casa de la Cultura de les Alqueries torna a rebre l’atenció que mereix per part de les administracions, després que durant cinc legislatures, els diferents equips de govern, encapçalats pel PSPV-PSOE, hagen insistit i persistit en què aquest edifici, clau per a la vida cultural del nostre poble, siga el que ha de ser.

Lluny d’iniciatives megalòmanes, l’obra comptarà ara amb tres fases, que permetran, a curt termini, reprendre l’obra amb les reparacions i les reformes dels elements que s’han vist malmesos durant els darrers anys, així com poder gaudir de la biblioteca encara quan la resta de l’edifici no reste acabat. Mentre que, a la llarga, aquestes fases faran que amb la finalització de l’edifici tinguem un espai cultural complet, i que el finançament haja resultat òptim, sense endeutar els interessos dels alqueriers i alquerieres. D’aquesta manera, potenciem els serveis públics i oferim als veïns i veïnes del nostre municipi instal·lacions de qualitat. De cara al futur, res més just per a un poble com les Alqueries, que durant aquest temps no ha tingut auditori o teatre amb què donar cabuda a les nombroses associacions culturals que donen vida a les Alqueries. Una mancança que ha anat superant-se gràcies a tindre la col·laboració d’altres entitats, de manera especial amb el Saló Cooperatiu de la Fundació Caixalqueries. Si parlem en xifres econòmiques, la dotació pressupostària destinada a la Casa de la Cultura puja vora als 500.000 euros. Per a entendre des d’una altra perspectiva la importància d’aquesta obra, la dotació econòmica total suposa, d’una manera aproximada, fins el 17% del pressupost municipal. La Casa de la Cultura és una reivindicació històrica dels governs del PSPV que s’ha fet realitat gràcies al Govern de Ximo Puig. Gràcies a l’esforç de tants i tants regidors socialistes que han hagut d’arreglar les herències ruïnoses del Partit Popular. Una mostra més del projecte de futur que els i les socialistes tenim per a les Alqueries. Iniciada ja la licitació d’aquestes obres i adjudicada ja l’empresa que ha de portar a terme els treballs, és ja només una qüestió de temps que es comence la seua execució i que tot el poble de les Alqueries puga gaudir molt prompte de la Casa de la Cultura. Alcaldessa de les Alqueries