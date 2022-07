Donde el níscalo, donde el olivo (I)

Desde la Benadressa, Vinatxell o Almalafa, desde las cercanías del Riu Sec, se vislumbra a lo lejos y en las alturas la geografía electoral y política del singular municipio en las escarpadas laderas orientales del Penyagolosa: 118 ciudadanos con derecho a voto, 30 abstenciones, 4 votos nulos y 4 en blanco; y 42 papeletas en la urna para el PP y cuatro concejales, 34 papeletas para Compromís y 1 concejal, 6 votos para el PSPV-PSOE y cero concejales. Fíjense, vecinos de La Plana, y analicen con parsimonia: el mismo día y en la urna de al lado se votan los diputados de les Corts Valencianes, y gana de forma minoritaria Compromís con 22 votos, le sigue el PSPV-PSOE con 21 papeletas, y luego el PP con 15 sufragios y Ciudadanos con 8 y Vox con 6. Los números arábigos, lo mismo que el pasado musulmán de Xodos, hablan solos.

En Xodos, a 1.063 metros sobre el nivel del mar, el paño humano se conoce bien entre sí, y el vecindario acude a la elección del edil principal prestando atención al carácter del candidato, como suele ocurrir en general en este tipo de comunidades; cuando se trata de elegir a sus representantes en el parlamento autonómico valenciano, el comportamiento electoral es otro: actúan las preferencias o simpatías políticas e ideológicas. Repasen una vez más las cifras de las elecciones del 2019. Ustedes, vecinos, no extrañan los resultados electorales en Xodos, puesto que con toda seguridad son conocedores de situaciones semejantes.

Quizás extrañen, ya que no es habitual, el cambio de alcalde que hubo estos días pasados en esa pequeña y linda población del País Valenciano, que levantó un día sus cimientos sobre la roca árida de nuestro secano. No medió en el cambio contienda política alguna, o acritud de carácter tantas veces tabernaria y personalista. No, vecinos, es que, dialogando entre ellos y sin polémica alguna, los cuatro concejales del PP decidieron –quizás por razones familiares, laborales o personales, en suma, que siempre son de respetar– pasarle la alcaldía y la gestión municipal al único edil de Compromís en el Consistorio. Una rareza en el escenario de confrontación que presenciamos a diario. Miguel Ferrer, el nuevo alcalde, repite una y otra vez que no hubo polémica. Algo que merece toda credibilidad. Aunque es una rareza que no debería serlo. Porque la gestión de un municipio está por encima de los intereses de cualquier partido. Porque, si levantamos la vista sobre la cotidianeidad que nos rodea, veremos en países de larga tradición democrática coaliciones y entendimientos entre partidos de ideología bien diversa. Repasen, vecinos, la variedad de coaliciones de las que forman parte los Verdes en la República Federal Alemana.

Al sur de los Pirineos, el entendimiento resulta extraño. Excepto en ese pueblecito de l’Alcalatén que desafía un paisaje agreste y peculiar de nuestro Mediterráneo. A la sombra del Penyagolosa, el peñasco cimero valenciano que desafía a su vez el cielo azul en la línea del horizonte que dibujan las cumbres de nuestras montañas. Para muchos vecinos del Riu Sec, Xodos es sinónimo de belleza, senderismo, frío intenso invernal y níscalos o rovellons otoñales.

Para el ilustrado y botánico valenciano Cavanilles, en el siglo XVIII y en sus Observaciones sobre la Historia natural, geografía, agricultura, población y frutos del Reino de Valencia, las tierras que rodean Xodos, eran «tierras agrestes y abruptas, aptas y apropiadas para forajidos y alimañas». Una observación entonces ajustada. Hoy, a lo mejor, en lugar de forajidos nos tropezamos con políticos locales con alto sentido del civismo.

En fin, vecinos, si el calor de este verano lo permite, nos iremos desde el níscalo de Xodos al olivo milenario de La Jana, con el fin de fotografiar también el consistorio de un paisaje ondulante que desciende desde la montaña al llano y se observa desde el llano en la montaña.