Ambaixador de mudança

El col·legi Ambaixador Beltrán està de mudança. Ho fa després d’un curs de moltes dificultats per tal de garantir la convivència de les obres a un costat i les classes, a l’altre. Ho fa gràcies al veïnat dels carrers dels voltants, que s’han vist privats dels seus aparcaments per a cedir espai de pati temporal el carrer i la plaça.

Ho fa també amb l’esforç de l’empresa Añil i dels tècnics municipals, tàndem perfecte per a complir i avançar un calendari que no deixa espai al descans. I ho fa gràcies al pla Edificant de la Generalitat, que ens permet deixar enrere ser el poble amb més barracons per un amb infraestructures dignes amb una inversió de més de 20 milions d’euros.

M’agradaria dir que eixa mudança és també un èxit de la corporació municipal, de totes les persones que formàvem part d’ella quan vam demanar a la Conselleria d’Educació que ens donara les competències per a reformar l’Ambaixador amb una intervenció integral. Però no puc.

Ni la candidata del Partit Popular, María Tormo, ni el seu grup municipal van votar a favor. Tampoc ho van fer en el cas de la construcció del Santa Quitèria, tot i que els barracons van arribar a Almassora en 2010, quan ells estaven en el govern local.

Però la realitat és tossuda i l’esforç dels qui vam dir que sí a les obres i a les persones que ara m’acompanyen en l’equip de govern ha permés que les obres estiguen en la fase final, que la mudança al nou edifici siga una realitat i que el bloc antic puga caure a terra en uns dies. Com ho va fer l’edifici 167, el Grup B que van assegurar que no s’enderrocaria mai. Mai és massa temps. No està en peu des del 19 de gener de 2021, ni els xiquets i xiquetes del Regina tampoc en barracons des del 7 de setembre de 2020.

Ara és el torn de l’Ambaixador, tot i que no tots els representants municipals van dir que sí a les obres. Però si el passsat 26 de juny de 2021 el primer grup d’exalumnes va entrar al pati de l’Ambaixador a acomiadar-se del seu col·le amb la foto de grup, ara, un any després, treballem contrarellotge per a obrir el nou edifici coincidint amb el començament del curs escolar el 12 de setembre. Enhorabona a totes les persones que van prioritzar les necessitats de la comunitat educativa a la qual estime des que vaig ser alumna.

Alcaldessa d'Almassora