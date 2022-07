Querid@ lector/a, me parece simplón (por obvio) decir que la política, la que surge de las instituciones de la democracia, no es perfecta. Posiblemente, y en ese terreno sigo a Josep Ramoneda, porque no es perfecto el político ejecutante cuando la patrimonializa en beneficio propio, cuando no se hace respetar por los poderes contramayoritario, cuando no escucha al ciudadano y lo trata como súbdito... etc.

Pero también, porque otros grandes poderes, el económico, por ejemplo, la intenta manipular, controlar y poner al servicio de intereses de corporaciones que la alejan de la justicia social. Circunstancias, las enumeradas, que podríamos considerar clásicas en la medida que han pasado, pasan y supongo que pasarán. Pero, al tiempo, considero que no miento si digo que, lo de ahora, lo que además de lo dicho está pasando en la vida política española, raya la desvergüenza. Y me refiero, cómo no, a la actitud de la oposición, de la derecha, del PP. Digo que hablan de crisis y se acusa directamente al gobierno sin señalar que, en los dos casos, en la epidemia y en la guerra, no tuvo culpa directa ni Pedro Sánchez, ni el PSOE, ni Unidas Podemos. Hablan de crisis y esconden que, en la crisis bancaria del 2007, que en gran parte gestionaron ellos, sus políticas provocaron que España fuera el país con la mayor desigualdad social de la UE. Hablan de crisis y en medio de esa desigualdad (corregida en parte por las políticas de este gobierno en provecho de los más necesitados) proponen becas para los hijos de las rentas más altas. Hablan de crisis y quienes en nombre del liberalismo reclaman la no intervención del Estado, ahora la exigen en beneficio de sus negocios e intereses... hablan de crisis pero no para arrimar el hombro y colaborar en propiciar cuanto antes el bien común, sino para debilitar al gobierno y ocupar el poder. Analista político