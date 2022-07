L’Alcora, esport viu

Els clubs i esportistes de l’Alcora no deixen de donar-nos alegries, i és que estan aconseguint assoliments realment importants, a nivell nacional i internacional, en un ampli ventall de modalitats. El gran esforç que realitzen al llarg de l’any està donant els seus fruits i és una cosa que ens causa gran satisfacció. Compten, com no podia ser d’una altra manera, amb tot el suport i alé del govern municipal. Impulsar i fomentar la pràctica esportiva és una prioritat absoluta dins del nostre full de ruta. Ho fem amb diferents accions.

D’una banda, sumant infraestructures esportives i millorant les existents. De fet, enguany complirem tots els nostres compromisos electorals en aquest sentit que es completaran amb la construcció de dues pistes de pàdel, la remodelació i ampliació del skatepark, la implantació de la modalitat Compak Sporting en el camp de tir i la instal·lació d’un rocòdrom en el pavelló polifuncional, actuacions molt demandades pels usuaris i usuàries.

Al llarg de la legislatura, ja s’han fet realitat altres projectes esportius com són la instal·lació de parquet en una de les pistes del pavelló polifuncional, l’ampliació de les rutes de senderisme i l’adequació d’una zona per a ús esportiu i recreatiu en la pedania d’Araia, entre altres.

Una altra de les vies d’acció és facilitar la pràctica esportiva. Per exemple, la setmana passada l’Ajuntament va signar un conveni amb l’empresa El teu Pàdel l’Alcora perquè els veïns i veïnes puguen gaudir gratuïtament d’una de les seues pistes de pàdel durant l’estiu, de l’1 de juny al 2 de setembre. La pràctica del pàdel està molt estesa en la nostra localitat, per la qual cosa, des de l’Ajuntament volem afavorir que els alcorinss i alcorines puguen gaudir d’aquest esport de manera gratuïta. I com ja es va fer l’any passat, s’ampliarà l’horari de les instal·lacions esportives per a afavorir la pràctica esportiva aquest estiu i com a alternativa d’oci saludable.

L’Alcora destaca també com a escenari esportiu. Sense anar més lluny, aquest dissabte es durà a terme una de les carreres més importants del món de BTT, la Gegant de Pedra, i els dies 10 i 11 de juny se celebrarà una altra destacada cita esportiva, el XXXV Rallye de la Ceràmica, amb eixida i arribada a l’Alcora les dues proves, que compten amb el suport de l’Ajuntament. Són dos exemples dels múltiples esdeveniments esportius que es duen a terme a l’Alcora al llarg de l’any.

El compromís del Govern de l’Alcora amb l’esport és total. El principal objectiu és fomentar la pràctica de l’esport, impulsar hàbits de vida saludable i transmetre valors com l’esforç, la tolerància, el treball en equip i la solidaritat. La regidoria d’Esports, encapçalada per Ana Huguet, està bolcada en la millora de les instal·lacions i en l’organització d’esdeveniments esportius, així com a fer costat als clubs i associacions de la localitat.

Tenim l’orgull de comptar amb un gran nombre d’esportistes, clubs i associacions que deixen molt alt el nom de l’Alcora allà on van. El seu esforç i dedicació han de ser correspostos.

Alcalde de l’Alcora