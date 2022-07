La MAT és un error

La nostra civilització occidental s’ha desenvolupat gràcies a l’energia. Pot sonar grandiloqüent però és així. Energia barata i fòssil.em explotat els recursos naturals com si foren infinits, quan no ho són. Hem crescut amb l’usar y tirar. La nostra acció ha canviat el clima Funcionem amb energia, des de l’elèctrica per carregar el mòbil, fins el gasoil per fer treballar un tractor. I ara, ja no hi ha ningú que puga ficar en dubte, a no ser que siga per un egoisme extrem i inconscient, que hem de donar-li la volta a tot açò, que hem d’anar cap una economia circular, en volta de la de usar y tirar i l’energia que mou la nostra societat ha de ser renovable.

I ací és quan venen els problemes. Cal tenir clar que sols el 20% de l’energia que gastem és elèctrica. L’altra és principalment petroli i gas, però dels errors del govern de Sánchez amb Algèria que és el principal proveïdor del gas de les taulelleres ja parlem altre dia. I clar, electrificar i passar tot eixe consum de petroli i gas a energies renovables ni és tant barato, ni tant eficient, ni tant fàcil. Ens cal innovar, però que ningú espere cap pedra filosofal. Electrificar, per exemple tot el parc mòbil espanyol o la producció taulellera, amb el mateix rendiment que tenim ara tindrà diferents viabilitats, unes coses és podran fer, i d’altres haurem d’entendre que caldrà canviar-les. Ja s’ho avance, quan més invertim en el corredor mediterrani, en transport públic i canvis organitzatius, millor preparats estarem. El que no podem fer és seguir fent el mateix i créixer de la mateixa manera, el que vol dir que encara necessitem més energia, creient que ho solucionarem amb plaques solars, perquè això vol dir que ni entenem la magnitud del problema ni hem comprés què vol dir sostenibilitat econòmica, social i mediambiental. Enfrontar la transició cap a un nou model energètic passa no sols per electrificar, innovar i les energies renovables, sinó, en una transició cap una economia verda, canvis organitzatius i en els nostres models de producció, que requerira, com un dels seus pilar la gestió eficient d’una energia que no ens sobrarà, que el projecte de la MAT no és el que necessita la nostra societat i molt menys el nostre territori. I és que el que pretén la MAT, primer, és fer d’una autopista de l’energia, una autopista especialment ineficient. Perquè quan més traslladem l’electricitat des del lloc que s’ha produït fins on es consumeix va perdent potència. I, com hem dit, l’eficiència energètica serà vital en moments de falta d’energia. Segon, perquè perpetua un model que hem de canviar, sols volen ocupar grans extensions amb plaques per vendre a altres països, sense entendre que no podem seguir especulant amb un recurs vital, pel nostre dia a dia i per la nostra economia. I tercer, perquè la MAT acabarà sent una cicatriu al nostre territori, una cicatriu que el govern de Sánchez està fent sense complir els acords polítics de paralització de la MAT, diners públics invertits en un projecte que no és prioritari per Castelló. Portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Castelló i Diputació