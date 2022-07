Un somni fet realitat

Les veïnes i els veïns d’Almenara teníem un somni: la construcció d’espigons per a recuperar la mar i protegir el litoral. Un somni que s’ha fet realitat en vore com llueixen les esculleres a la Platja Casablanca després d’acabar les obres que ha fet el Govern d’Espanya. Així hem complit l’objectiu: recuperar terreny i protegir el nucli marítim.

Hem arribat a la meta després de moltíssims anys d’espera. Massa. Però ja ho tenim. Ja són imatges del passat vore com la mar s’acostava, com l’aigua entrava a les cases, com inundava o enfonsava el passeig, com patíem a cada tempesta amb desfetes considerables. Han sigut moltíssims anys de lluita, de treball, d’espera, de gestions, de viatges... que han acabat amb la construcció dels espigons gràcies al poble d’Almenara, que ha treballat pel que volia, i que no va baixar els braços quan arribaven males notícies. I per això, ho hem aconseguit.

Gràcies, moltes gràcies al poble d’Almenara per la seua convicció. Gràcies als que van començar la lluita que ara acaba. A la gent de la Plataforma, amb Cristòbal al front, a l’anterior alcalde, Vicent Gil, amb qui va començar el treball que hem seguit des de l’actual equip que encapçale. Gràcies a la gent de Costes i a l’empresa constructora. A Toni Lorenzo i al president Ximo Puig, per impulsar el projecte en els inicis i ajudar en els moments complicats. I com no, a totes les persones, entitats, empreses, i formacions polítiques que ho han fet possible.

Moltíssimes gràcies al Govern d’Espanya per invertir més de 6 milions d’euros. I en particular, al president Pedro Sánchez, que em va saber escoltar en gener de 2020, quan li vaig mostrar les fotografies de la mar després del pas de la tempesta Glòria. Sánchez em va dir que tot aniria avant. Dos anys i poc després, la seua paraula s’ha fet realitat.

Ara s’obri un futur ple d’expectatives.em recuperat la platja Casablanca i ara toca cuidar-la. A més l’actuació significarà millorar l’atractiu turístic d’Almenara, fomentarà les visites i generarà més economia i més ocupació.

Finalment, anem celebrar la notícia més esperada de les últimes dos dècades: la finalització de les esculleres. I per això, la propera setmana, coincidint amb la Fira d’Estiu del Comerç a la Mar, farem unes activitats especials amb un gran correfocs pel Passeig Marítim. Vos esperem a tots i totes a la fira, i també a la nova platja Casablanca d’Almenara!

Alcaldessa d'Almenara