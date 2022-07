Seguint el camí de rajoles grogues

En el film El màgic d’Oz, de 1939, Dorothy i els seus amics havien de seguir un llarg camí de rajoles grogues per a arribar a la fantàstica ciutat Esmeralda, on suposadament un gran màgic faria realitat els seus desitjos. Aquest viatge d’aventures, perills i sorpreses resulta una bona metàfora del camí de la qualitat buscant l’excel·lència.

La Universitat Jaume I, des de la seua creació en 1991, té una llarga tradició en aquest camí de contínua avaluació i millora de la qualitat. En el curs 1994/95 es va crear el Consell de Qualitat i es va començar l’avaluació de l’activitat docent del professorat per part de l’estudiantat, embrió sobre el qual posteriorment es desenvoluparia l’Oficina de Promoció i Avaluació de la Qualitat. I en el curs 1998/99 es va dissenyar el primer sistema de direcció estratègica de la institució, que seguidament es desplegaria en diversos centres, departaments i serveis.

Els primers reconeixements oficials a la bona tasca que s’estava realitzant van arribar en 2001/02 amb l’obtenció del certificat ISO-9001 en les titulacions d’informàtica impartides, certificat que també aconseguirien en 2003/04 la Biblioteca i el Servei d’Esports, i que mantindrien des de llavors. A aquestes fites seguiria en 2008 l’obtenció, amb caràcter institucional, del Segell d’Or d’Excel·lència Europea 500+ conforme al model de l’European Foundation for Quality Management (EFQM), que era en aquell moment el de referència per a les empreses i administracions públiques europees. En paral·lel, la fundació precedent a l’actual Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) posava en funcionament els seus programes de qualitat acadèmica AUDIT i DOCENTIA, específics per als centres d’educació superior i el seu professorat, respectivament, als quals la Jaume I es va unir des del seu inici en 2007.

Des del mateix moment, ANECA va instaurar un sistema obligatori de verificació inicial, seguiment i renovació de l’acreditació de cadascuna de les titulacions oficials de grau, màster i doctorat impartides en tot el sistema universitari espanyol, per a assegurar-ne la qualitat. A part de superar sistemàticament amb èxit aquests processos en totes les seues titulacions, en 2017/18 sis titulacions de l’UJI van obtindre addicionalment segells internacionals de qualitat.

D’altra banda, el reconeixement del bon fer de la institució s’estenia a altres àrees, com la investigació i la sostenibilitat: en 2017 la Universitat Jaume I apareixia entre les 500 millors del món en el prestigiós rànquing d’universitats de Shanghai. I en 2019/20 la Universitat aconseguia el segell d’excel·lència en la contractació d’investigadors i investigadores concedit per la Comissió Europea, a més d’aparèixer entre les 300 universitats més compromeses amb la sostenibilitat del món segons el Times Higher Education Impact Ranking.

A la vista de l’esforç que suposa per a les institucions d’educació superior acreditar una a una totes les seues titulacions, l’ANECA va crear un programa alternatiu i més eficient en 2015 denominat Acreditació Institucional. Aquest programa parteix de la premissa que no és necessari revisar detalladament cada titulació d’una facultat o escola superior si s’ha certificat prèviament que el sistema d’assegurament intern de la qualitat d’aquest centre està correctament implantat i garanteix la conformitat del servei educatiu amb els criteris requerits per a l’assegurament de la qualitat en l’espai europeu d’educació superior i els de les agències d’avaluació.

En 2019, la Universitat Jaume I va emprendre un procés de revisió global dels procediments i manuals de qualitat, de creació de comissions de qualitat en cadascun dels seus cinc centres, i d’implicació de l personal docent i investigador, personal d’administració i serveis, estudiantat i ocupadors en la millora contínua de la qualitat de les titulacions, amb la visió clara d’encaminar-se cap a l’obtenció de l’acreditació institucional dels centres. El 23 de juny de 2022, gràcies a aquest esforç col·lectiu, hem rebut l’estupenda notícia que l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals (ESTCE) ha sigut acreditada institucionalment pel Consell d’Universitats, i així la Universitat Jaume I s’ha convertit en la primera universitat de la Comunitat Valenciana, i la huitena d’Espanya, a aconseguir tindre un centre acreditat institucionalment. Per descomptat, el projecte continuarà amb la sol·licitud d’aquest reconeixement cada vegada per a més centres de la Universitat.

Ja en el present, ANECA ens llança un nou repte, que aquesta vegada es denomina AUDIT Internacional, i que persegueix estendre la certificació de la millora de la qualitat a totes les missions de la universitat: docència i formació al llarg de la vida, investigació, transferència i divulgació, internacionalització i extensió universitària, sostenibilitat i rendició de comptes. Molt prompte emprendrem els ajustos necessaris per a alinear-nos amb aquest nou model més complet.

Tornant a Dorothy, Totó, el lleó, l’espantaocells i l’home de llanda, al final no era el màgic d’Oz qui els havia de concedir els seus desitjos, sinó que ells mateixos eren capaços de materialitzar-los traient el millor de si. Com ens mostra aquesta rondalla, el més important no és tant el destí com ho és el propi camí. No podem encara anticipar tots els nous reptes que haurà d’afrontar l’UJI en el futur, però sens dubte, amb aquests continuarem aprenent i millorant, sempre amb l’objectiu d’oferir educació superior pública de la millor qualitat.

Vicerector adjunt de Planificació i Qualitat de la Universitat Jaume I