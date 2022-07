Opiniones sobre España

La moda es denigrar nuestro país, si te gusta ser español eres lo que ahora llaman facha, pues vaya una estupidez.

A lo largo de la historia, mucha gente ha opinado bien sobre España. Veamos: «Podrá hacer con la nación grandes cosas el que sepa mantenerla unida y en orden» (Fernando el Católico), «Más vale morir con honra que vivir deshonrado» (Hernán Cortés). «La ambición de los españoles, que les ha hecho acumular tantas tierras y mares, les hace pensar que nada les es inaccesible» (Mornay).«Los españoles tuvieron una clara superioridad sobre los demás pueblos» (Voltaire), «La Humanidad debe gratitud eterna a la Monarquía española, por la multitud de expediciones científicas que ha financiado» (Von Humboldt), «Español soy, lo he sido y lo seré mientras viva, y aun después de muerto» (Cervantes). «El poder, la riqueza, la civilización de esta gran nación suscita la admiración y la envidia de las Naciones extranjeras» (Quevedo).

Y seguimos con más ejemplos: «España es el país más fuerte del mundo, los españoles llevan siglos intentado destruirlo y no lo han conseguido», «Lo increíble de España, es que con una clase política tan inepta, todavía exista» (Bismarck), «Los españoles aspiran al dominio mundial, solo su escaso número se lo impide» (Richelieu), «Yo soy vasco y, por eso, doblemente español» (Miguel de Unamuno), «En España el ingenio y el buen humor no se acaban» (Valle-Inclán). «Mi fuerza fue el sentimiento patriótico. Mi ideal, aumentar el caudal de ideas españolas circulantes por el mundo, granjeando respeto y simpatía para nuestra ciencia. No soy en realidad un sabio sino un español» (Ramón y Cajal).

Notario y doctor en Derecho