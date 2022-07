Sabem que la formació professional (FP) és una oportunitat de present i de futur i apostem per ella. Per això a la Vall d’Uixó, el proper curs es podran estudiar 20 cicles formatius de set famílies professionals. L’últim cicle formatiu que ens han concedit és el de Grau Mitjà de Cures Auxiliars d’Infermeria, el termini d’admissió del qual acaba demà i es pot cursar en l’IES Honori Garcia en horari de matí.

Estos eren uns estudis molt demandats, ja que moltes persones es desplaçaven fins a Castelló per a cursar-los. Ara podran fer-ho en l’IES Honori Garcia i suposa el primer cicle formatiu de la família sanitària que s’imparteix a la Vall, obrint així una interessant porta a ampliar esta oferta en cursos vinents. El sector sanitari és necessari i més en les societats que tendeixen a l’envelliment i en les quals este tipus de formació resulta imprescindible per a garantir el benestar de la població.

A la Vall s’ofereixen cicles formatius de la família professional de comerç i màrqueting, agrària, d’informàtica i comunicacions, d’administració i gestió, de transport i manteniment de vehicles i d’electricitat i electrònica. Alguns d’ells tenen una taxa d’inserció laboral del 100%, com ara el d’automatització i robòtica industrial o els relacionats amb la tecnologia. Això els permet l’accés a noves professions que busquen perfils específics i especialitzats.

Precisament eixe és un dels principals avantatges de la formació professional, perquè la preparació de l’alumnat s’adapta al que demanden les empreses a través d’una major formació pràctica. Així es poden satisfer les necessitats reals i concretes del món laboral. A això és suma l’FP Dual, que permet compaginar la formació en l’IES amb la formació en una empresa, de forma que s’aprén en un entorn productiu real i amb la possibilitat de rebre un salari i cotitzar a la Seguretat Social.

Este impuls a la formació professional és un exemple de com la Comunitat ha construït la seua nova imatge canviant corrupció per ocupació, gràcies a la ferma aposta del Govern del Botànic per l’educació pública i de qualitat. Estem desplegant el major pla d’infraestructures educatives en dècades, dignificant l’educació i llevant-nos la llastra dels barracons, amb els quals el PP i els seus amiguitos del alma feien negoci.

De fet, sobre el pla Edificant tenim bones notícies a la Vall: el 18 de juliol començaran les obres de reforma dels CEIP Colonia Segarra i la Moleta. Són dos escoles que no compten amb gimnàs i amb esta actuació es construirà. A més també es rehabilitaran els banys i en la Moleta es pavimentarà el pati. Mentrestant, avancen a bon ritme les obres de reforma integral de l’Escoleta Infantil Sagrat Cor, amb la previsió que estiguen acabades a la fi d’enguany per a fer el trasllat durant el Nadal.

La inversió total de la Conselleria d’Educació en el pla Edificant a la Vall és de més de 13,5 milions d’euros. Després de l’estiu tornarem a donar bones notícies en l’àmbit educatiu. Perquè l’educació pública és ara una prioritat.o hem demostrat no sols amb la dignificació de les infraestructures, sinó també amb Xarxa Llibres que permet que les famílies no paguen pels llibres de text; amb l’augment de les beques i la baixada de les taxes universitàries o amb l’important impuls a l’FP.

Alcaldessa de la Vall d’Uixó