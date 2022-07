Pocs naixements

En algun altre article ja he parlat de la iniciativa que vam instaurar allà cap al 2012, ara fa justament una dècada, amb la plantació i apadrinament d’arbres per cada recent nascut. A eixa iniciativa la vam anomenar Arrela’t a Betxí i promovia (i promou) l’estima per la natura, pel medi ambient i pel nostre poble.

Deu anys després, eixe projecte ha suposat la vinguda de més de 500 arbres repartits per tots els racons del municipi, amb el corresponent taulellet d’estil socarrat que té el nom complet i la data de naixement. Estes accions van lligades a l’establiment i creació de noves obres i projectes com farem ara, per exemple, amb els nous arbres que es posaran en la remodelació integral que estem fent en l’avinguda Primer de maig. Malauradament, però, la realitat d’este pla ha posat en evidència l’extrema caiguda de la natalitat en la nostra societat. Del 2012 ençà, hi ha hagut anys que han superat els 50 natalicis fins arribar, l’any passat, a la històrica xifra pírrica de 26 naixements. Comparat amb els finals dels 70, la meua generació ronda el centenar de quintos i quintes quan, aleshores, hi havia pràcticament la mateixa població que ara. És a dir, en unes poques dècades, la natalitat s’ha reduït a pràcticament a una quarta part. Unes dades que són, sense dubte, ben preocupants i que ens aboquen a un incert futur més immediat pel que fa a qüestions com el despoblament de bona part del territori, el manteniment dels col·legis, l’ocupació en molts sectors (especialment l’agrícola) o, evidentment, en el manteniment de les pensions de la manera com estan concebudes hui en dia. Miracles no se’n poden fer i si la tendència no canvia, en pocs anys més tindrem diverses emergències que caldrà solucionar. I de segur que les decisions que es prendran seran les de sempre: afectaran majorment a les classes mitjanes i baixes. Alcalde de Betxí