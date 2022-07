Bye bye Boris!

El exprimer ministro británico, dimitido pero aún increíblemente al frente de su gobierno, es uno de los mejores ejemplos del rumbo que ha tomado la actual política internacional. Un populismo rancio, casposo y cutre, que barre de norte a sur Europa y que sigue logrando importantes réditos electorales. Nos guste o no es lo que hay y en manos de esos iluminados estamos. Los mismos a los que no se les mueve ni un pelo a la hora de romper Europa, vía Brexit, o culpar de todos los males a los emigrantes.

Boris Johnson representa como digo a ese dirigente al que el azar, o una serie de catastróficas desdichas, han llevado a dirigir los destinos de un país de primer nivel. Ni lo merece el país, ni lo merece él. Porque si un primer ministro fue capaz de organizar fiestas ilegales, cuando en su país morían cientos de miles de ciudadanos y él mismo las prohibía para el resto, es que ya lo hemos visto todo.

Y no fueron ni una ni dos, el Party Gate abarca decenas de reuniones que se celebraron en el número 10 de Downing Street durante los múltiples confinamientos establecidos en Inglaterra por el covid. Por cierto destapadas por la prensa, nunca confesadas, y que obligaron a pedir perdón a la Reina Isabel II porque una de las celebraciones coincidió con su luto solitario del duque de Edimburgo. Ese es el nivel.

El populismo gana porque tiene la varita mágica para todo. Y si no, se la inventa. Hasta el bueno de Boris negó durante semanas la pandemia que azotaba Europa, provocando miles de muertos en su país, y hasta estuvo a punto de convertirse en una de ellas. Un verdadero ejemplo de karma instantáneo que le llevó a pasar semanas en la UCI. Tras esto, ya no negó la epidemia, otra cosa es pedir perdón por todos los problemas que causó su negación temeraria. No fue su único disparatado hit político y aunque heredó el Brexit de anteriores gobernantes, sí que es cierto que se aferró a él como si fuese El Dorado que iba a curar todos los males. Los resultados, saltan a la vista.

Aprendamos de los errores

España no está tan lejos de Inglaterra y, mientras el centro se enfrenta a una crisis sin precedentes, la tentación populista existe y sigue en auge. Aprendamos de los errores de otros, no los repitamos. Italia, Grecia o Gran Bretaña ya nos han mostrado dónde conducen esos caminos.

Transitarlos o no también forma parte de la democracia, pero el precio que acabamos pagando es demasiado alto. A tiempo estamos de hacerlo. No queremos más señores Johnson que monten a caballo por las llanuras españolas como si fuesen Don Pelayo. Bye bye, no ha sido un placer, cierre usted al salir.

Portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Castellón y teniente alcaldesa de Benicàssim