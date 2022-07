No creo que a estas alturas, ningún lector ignore mi afición a los refranes. Los refranes son paremias que encuentran su origen en la sabiduría popular. Son, por tanto, testimonios de añejas costumbres, comportamientos, actitudes, recursos, bagajes culturales y un largo etc. En el capítulo del cautivo, Cervantes en su Quijote nos da una primorosa definición de refrán en boca precisamente del preso, al mentar su linaje: «El refrán es sentencia breve sacada de la luenga y discreta experiencia». Entro en este vasto universo de conocimientos públicos y me encuentro con el difundido: el que a Dios se la dé San Pedro se la bendiga. Su significado, que no todo el mundo tiene claro, entendemos que parte de un apologético religioso, según el cual, cuando Dios ordena o adjudica algo a San Pedro el apóstol, a él solo le acomoda darle la bendición y asumir la orden. En otras palabras, admitir la transferencia. El dicho denota que, no queda otra, si no subscribir, con resignación y anuencia, el buen o el mal resultado del asunto, sobre todo si es doliente, por la evolución que toman las circunstancias. En suma es, sin duda, una exhortación a la conformidad.

El alegato parece provenir de Los hechos apócrifos de Pedro y, en particular, hace patente la obediencia a la orden tras el diálogo mantenido con Cristo en la Vía Apia. El que fuera primer papa, abandonaba Roma en el año 64 d.C. cuando las duras persecuciones de Nerón a los cristianos. ¿Quo vadis, Domine? Romam vado iterum crucifigi. El apóstol entendió muy bien el mandato, en forma indirecta, en las palabras del maestro: voy a Roma para volver a ser crucificado. Y obedeció, vaya si obedeció. Fue encarcelado y crucificado, aunque esto sí, cabeza abajo al manifestar, ante los sardónicos sayones, que no era digno de morir como el Maestro. Cronista oficial de Castelló