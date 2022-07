Feliz día de la alergia

Me dicen que acaba de ser el Día Mundial de las Alergias. Supongo que la mayoría lo asociará con lo típico: primavera y estornudos. Pero no estaría de más tomar conciencia de que una alergia puede ser más compleja y limitante, no solo por polen, sino a alimentos, medicamentos o materiales.

Me encantaría que nadie tuviera que pasar por un diagnóstico tardío, como fue el mío, donde mi doctora decía que tenía una irritación de encías. O vivir la sensación de que piensan que estás loca cuando afirmas algunos síntomas. O que, cuando no puedes trabajar en crisis intensas, hubiera más comprensión por determinadas empresas. También, que nadie pasara por vivir una alergia en desempleo, que conlleva un gasto en vacunas y otros medicamentos.

Comer tranquila

Que no es solo la alergia al olivo o a las gramíneas, sino que hay alergias cruzadas que, de golpe, cambian nuestra vida en decenas de hábitos o alimentos. Y que eso puede pasar por no poder comer desde un plato de legumbres a una paella, porque lleva un sofrito de verduras que te puede asfixiar. Me encantaría ir a un restaurante y comer tranquila frente a la tendencia de añadir de todo a los platos: frutos secos, condimentos… sin avisar en carta qué hay incluido, o con platos precocinados. Que dejen de hacer mezclas raras en la alimentación, que nos limitan tanto. Y, sobre todo, que cuando preguntamos si algún plato puede estar contaminado no nos devuelvan una cara de molestia. Porque la que no come es una, la que se fastidia en muchas reuniones es una, y quien corre un peligro considerable es una. Y no solo en restaurantes, sino en comedores escolares a los que hay familias que no pueden acceder porque no les dan seguridad. Y ojalá también sirva para que hablemos sobre el cambio climático y cómo la contaminación genera un ambiente hostil a las plantas que, para defenderse, producen proteínas de estrés que hacen más agresivos a los pólenes. Y que si cada día los propios médicos nos dicen que hay más alergias y más gasto, quizá hay que analizar el porqué.

Periodista