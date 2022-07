Villarejo, Ferreras, Cospedal i Inda

El comissari Villarejo li diu al director de la Sexta, Ferreras, que el director d’OkDiario, Inda, s’equivoca al publicar una informació que li havia lliurat el director adjunt d’Operatives de la Policia Nacional perquè Villarejo no el considerava «un bon violinista».

Ferreras, director d’un mitjà de linea progressista, va publicar la informació revelada per OkDiario, un mitjà de línea editorial de dreta dura, tot i considerar-la «burda», per l’amistat que l’uneix amb el seu director. En una conversa paral•lela, Villarejo li oferia, evidentment botant-se totes les lleis, procediments i escales de mando, un gran sol de violí a la que era en eixe moment ministra de Defensa i secretaria general del Partit Popular, Dolores de Cospedal, que no tardava en demanar el document, mentre Villarejo titlava de basura la informació d’OkDiario.

L’episodi dels àudios de les converses entre Villarejo i Ferreras confirma un fenomen que fa anys que es denuncia i que cada volta té majors proves: que quan Podemos en 2015 i 2016 es situava prop de la primera posició electoral en les enquestes es va alçar una guerra bruta des dels poders polítics, policials i mediàtics per frenar-lo. Es podrà relativitzar i dir que la política és així i que totes les estructures de poder quan es veuen amenaçades abandonen tot principi ètic i democràtic i fan tot el que cal, legal i il•legal, per defensar-se. I pot ser eixa lectura tan pessimista de la nostra democràcia no vaja mal enfilada, però això no pot significar que li restem el rang d’un dels escàndols democràtics amb més evidències de la nostra democràcia recent, conjuntament amb la persecució para-democràtica dels dirigents independentistes un temps després.

La crítica a la negligència periodística de Ferreras denunciada per part d’algunes veus d’enorme influència en l’opinió pública, com Àngels Barceló, mostra un mínim de voluntat de maduració democràtica. En canvi, el silenci de la majoria dels grups parlamentaris insinua una terrible condescendència amb una praxi que no hauria de tindre cabuda en democràcia. Eixes pràctiques de poder, quan són revelades, han de comportar responsabilitats per als seus autors. Els àudios de Ferreras i Villarejo no van de Podemos, van de com funciona encara hui l’estructura de poder en Espanya i de què cal fer per a avançar cap a un país modern.

Portaveu de Podem Esquerra Unida a l’Ajuntament de Castelló