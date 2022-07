Intoxicacion mediática

Este fin de semana hemos podido escuchar todos las desvergonzadas grabaciones que hacen más que evidente la trama urdida para desprestigiar a Podemos y su principal dirigente. Hablamos de ignominia en estado puro. El juego sucio, el ataque constante, las mentiras y muchas cosas más, todo vale para lograr que un partido con clara tendencia a poder gobernar, no gobernase. Esto pasa aquí en España, aunque algunos no lo puedan creer.

La revelación de los audios de Ferreras pone negro sobre blanco lo que se ha hecho durante todos estos años, desde que en 2014 llegara Podemos a la vida política en España. Todo porque Pablo Iglesias tuvo la valentía, la osadía para algunos, de ponerse enfrente y decir que había cosas que no funcionaban bien y que algo olía mal en la política. Y razón tenía.

La utilización del lawfare, como persecución judicial, instrumentalización de la justicia, judicialización de la política, guerra jurídica o guerra judicial es el pan de cada día desde hace unos años en la política española. Es algo intolerable pero que se ha hecho presente en nuestras vidas y que ha llegado a expulsar a políticos imprescindibles para que este país cambie a mejor. Es decir, se ha quitado la esperanza de cambio a millones de ciudadanos, una esperanza de cambio que significaba Podemos para nuestro país, como bien lo dicho el vicepresidente de la Generalitat, Héctor Illueca.

Si bien es cierto que el lawfare es una práctica bastante utilizada en el ámbito político en Latinoamérica, estamos viendo que aquí en España también la utilizan. Un caso flagrante lo tenemos con del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, ahora exiliado en Bélgica, quien ha anunciado que había sido informado por la fiscalía ecuatoriana sobre nuevas investigaciones en su contra. Guerra judicial en toda regla. Correa destacó que es una prueba más de la continuación de la guerra legal a la que están expuestos los partidarios de la alianza de izquierda Revolución Ciudadana. Contrariamente a los anuncios de poner fin a cualquier forma de persecución política, esta situación se ha agravado desde el inicio del mandato del liberal-conservador Guillermo Lasso, en 2021. No queda duda que lo de Ferreras es algo que no debería volver a ocurrir en España. Creo que debería de tener un poquito de sangre en la cara y marcharse. Pero no, allí sigue, imperturbable. Los audios que todas hemos podido escuchar, entre Ferreras y el excomisario Villarejo, y entre Villarejo y la exministra Cospedal, del PP, son una clara muestra de la doliente democracia que tenemos en España y de la intoxicación mediática, en este caso, contra Podemos.

Estoy segura de que, como muchos de vosotros, existen periodistas que cada día intentan hacer bien su trabajo pese a la censura e invisibilización mediática de determinados hechos que pretender contarnos y no les dejan. Por respeto a ellos, a ellas y en honor a la profesión este periodista de las cloacas debería marcharse ya.

Diputada autonómica de Unides Podem en Les Corts