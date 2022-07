Tres anys de legislatura

Després de 4 anys de govern municipal en què va caldre pagar deutes, sentències i obligacions dels governs anteriors per més de 4 milions d’euros, en 2019 afrontàvem aquesta legislatura compromesos amb la ciutadania per a continuar promovent polítiques progressistes i socials.

A hores d’ara hem complit la majoria de les propostes del programa electoral i continuem treballant en les que encara no s’han realitzat. Un bon exemple d’actuació en un barri oblidat pels governs municipals anteriors és la regeneració de la Bosca i la reubicació dels Serveis Socials. Ens vam comprometre i hem complit remodelant el carrer principal, convertint-lo en un bulevard amb voreres amples, mobiliari, arbres i nova il•luminació, amb prioritat per al vianant. També hem recuperat l’antic Centre de Salut, gestionant la cessió de l’edifici per més de 30 anys i destinant 1.750.000 euros a la rehabilitació. Ara estem licitant l’equipament per 200.000€ per a traslladar immediatament els Serveis Socials, millorant el barri, l’atenció i l’entorn.

A més, estem completant l’anell ciclopeatonal Borriana-Port-Grau-Borriana i altres itineraris per al desplaçament segur a peu, en bicicleta o en vehicles no contaminants. En la passada legislatura vam remodelar el vial Borriana-Port i en aquesta hem continuat amb el vial Borriana-Grau. També hem connectat Borriana amb l’estació del tren, i hem incrementat l’aparcament de l’entorn de l’estació, i estem connectant els vials per a bicicletes en zona urbana.

L’entorn de l’ermita

Ens vam comprometre amb el veïnat de sant Blai a adequar l’entorn de l’ermita. L’estat de degradació en què l’havien deixat no era digne de l’ermita del nostre Patró. Després d’invertir 530.000 euros, ha quedat un entorn digne i, sobretot, s’ha posat en valor les restes històriques. Després de molts anys d’abandonament dels camins rurals, hi ha molt per fer que és impossible dur a terme en una única legislatura. Per això, tenim un pla de prioritats per a reasfaltar tots els camins i anar invertint segons les possibilitats econòmiques i les necessitats més urgents. Així, des que governem, hem invertit més de 2,5 milions d’euros a reparar carrers i camins rurals. Però encara hi ha moltes actuacions que prompte seran realitat, com ara la imminent construcció de la passarel•la del Clot, la reforma de l’edifici i l’eficiència energètica del CMC la Mercè, la primera fase de condicionament de l’Arenal, la instal•lació de caragols d’Arquimedes a la Serratella, la remodelació de la plaça enfront del Roca i Alcaide, la construcció de la circumval•lació CV18-Av. del Transport o la remodelació del vial Port-Grau, entre altres.

Els nostres compromisos amb la ciutadania són realitats, perquè governem per a millorar la vida de les persones i el futur de la nostra ciutat.

Alcaldessa de Borriana