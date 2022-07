Solo víctimas

Querid@ lector/a, la semana pasada compré muebles en dos diferentes comercios (uno de Valencia y otro de Castellón) de renombre nacional. Como pagué el traslado y el montaje, el miércoles y el jueves pasado, cuatro jóvenes (dos cada día) los trajeron y los instalaron. ¿Qué decir de todo esto? Que los cuatro jóvenes eran inmigrantes colombianos sin papeles, que no hicieron muy bien el montaje porque no eran especialistas, que según ellos trabajaban de lunes a sábado jornadas de 14 y 16 horas, que el que más cobraba no llegaba a mil euros al mes, que a pesar de que tenían conciencia de que los estaban explotando no querían protestar porque necesitaban el dinero y tenían miedo a perder el empleo y ser expulsados.

¿Tiene solución esta dramática realidad? ¡Claro que sí! Todo tiene solución en un mundo más racional y justo, pero hay que reconocer que un país en solitario y en plena crisis, con bolsas de paro, la cosa no es fácil. Pero también es cierto que aquí y ahora, en España, se puede y se debe mejorar la vida de estas personas que vienen y se quedan porque hacen falta y encuentran espacio y, aun sin derechos, descubren un vivir más digno que el que les ofrece su propio país. Por cierto, mientras llega ese mundo de sentido común y justicia social, no estaría mal que se planificaran cuotas adecuadas a las necesidades de las autonomías y sectores productivos, no se exigiera en el arraigo un primer contrato de un año que no logran ni los nativos y, además, entre otras posibles medidas, la administración relacionada con la inmigración se adecuara en personal y medios para dar respuestas más rápidas. De todas formas, estas personas son solo las víctimas y no las causantes de un mundo sin humanidad. Por eso, posiblemente, les di como propina un abrazo, cinco euros y botella de vino a cada uno. Analista político