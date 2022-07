La vocación no importa

En 2023 se van seleccionar 7.555 docentes valencianos interinos para hacerlos fijos por concurso de méritos. Son 300 millones de euros anuales en salarios. El baremo propuesto para medir los méritos permite sumar hasta 15 puntos: 7 por experiencia, 5 por haber aprobado oposiciones sin plaza y cursillos de formación y 3 por títulos de posgrado.

Ahora bien, si durante los años de trabajo los aspirantes han desarrollado bien su labor, han innovado en buenas prácticas o han colaborado en la gestión de los centros, eso no cuenta.

Me explico. Supongamos que D1 y D2 son dos docentes interinas. D1 lleva 10 años de interina (7 puntos), se ha sacado un máster (1 punto) y ha asistido a 600 horas de cursillos (2 puntos). Eso suma 10 puntos. Ahora bien, el alumnado se queja de que no aprende en clase. D1 se hace un lío con los apuntes, no se prepara las clases y, cuando pone suspensos, no explica el motivo. D1 nunca ha participado en las actividades del centro. La directora del centro sabe que no se puede contar con ella y acaba recurriendo a otros. D1 tampoco ha participado en ningún grupo de investigación o de innovación. Nunca ha aportado una idea para la mejora y ha ignorado las ideas de otros.

D2 lleva 10 años de interina, tiene un máster y ha ido a 600 horas de cursillos. Eso suma 10 puntos. En los cursillos aprendió técnicas para que el alumnado aprenda más, y las aplica. Lleva al día las clases y aprovecha los resultados de los exámenes para ayudar al alumnado a mejorar.

La directora confía en ella y, cuando surgen necesidades, cuenta con D2. Además, D2 ha investigado en educación, ha participado en grupos de trabajo para la mejora del sistema y ha publicado sus trabajos para que sirvan a la comunidad. Esto requiere mucha dedicación y compromiso, pero no le importa porque tiene vocación. De hecho, nunca ha recibido ninguna compensación económica por esa labor.

¿Cuál es el resultado del concurso entre D1 y D2? Empate a 10. Ambas tienen las mismas posibilidades de lograr la plaza en propiedad que reportará a D1 una buena jubilación y que va a contribuir a que nuestro sistema educativo siga a la cola de Europa.

Lo que dicen las leyes

Cabe pensar que la culpa la tienen las leyes, que están mal. Pues miren, es todo lo contrario. La Ley Orgánica 2/2006 de Educación, en su artículo 105 b) indica, como medidas para el profesorado en centros públicos: «El reconocimiento de la labor del profesorado, atendiendo a su especial dedicación al centro y a la implantación de planes que supongan innovación educativa, por medio de los incentivos económicos y profesionales correspondientes». En el artículo 106, punto 4, dice: «Corresponde a las Administraciones educativas disponer los procedimientos para que los resultados de la valoración de la función docente sean tenidos en cuenta de modo preferente en concursos de traslados y en el desarrollo profesional docente junto con las actividades de formación, investigación e innovación».

En resumen, la ley establece inequívocamente que la investigación y la innovación son prioritarias y que el profesorado que se ocupe de esas cuestiones ha de ser recompensado y reconocido profesionalmente por las administraciones. No hay mayor recompensa y reconocimiento que la plaza. Por eso, esa baremación no atiende a la ley. Si los artículos mencionados arriba y el resto de la ley se cumplieran, el sistema educativo español estaría a la altura de los mejores y docentes como D1 tendrían muy difícil seguir medrando en el sistema. Sin embargo, parece que estos asuntos no se van a tener en cuenta. Y aquí no ha pasado nada.

Profesor interino del Cuerpo de Profesorado de Artes Plásticas y Diseño