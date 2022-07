Fa ara un any els companys del Partit Popular de Vila-real em van encomanar la responsabilitat de liderar una nova etapa en la nostra formació. Un any d’escolta activa dels nostres veïns en cada barri del nostre poble, un any de propostes, un any intens de treball per una ciutat que ens apassiona.

Després d’onze anys de govern socialista, Vila-real necessita un canvi, un nou impuls davant un projecte ja cansat i esgotat. No podem continuar mirant al passat, necessitem un lideratge que mire amb esperança i il·lusió un futur ple d’oportunitats. És necessari impulsar el comerç i les xicotetes empreses i també apostar per aquells joves emprenedors que arrisquen per llançar nous productes i serveis. És necessari que l’Ajuntament de Vila-real genere oportunitats atractives. Deixant passar el tren No podem permetre que les nostres empreses se’n vagen fora per a continuar creixent i no podem continuar deixant passar el tren a nous projectes i inversions, que necessiten bones condicions i una administració que no els pose traves i incremente els impostos, sinó que els acompanye en el seu creixement. Necessitem un Ajuntament que oferisca el millor entorn per a viure, una ciutat que siga agradable, que estiga neta i que oferisca oportunitats perquè tots els veïns tinguen l’opció de desenvolupar les seues millors qualitats. Tenim la sort de comptar amb un variat i ampli teixit associatiu que és clau per a la vida de la nostra ciutat i pel qual continuarem apostant. És el moment d’oferir el millor projecte als nostres veïns, un projecte que naix de les seues inquietuds, d’escoltar-los dia a dia i d’oferir-los solucions reals als seus problemes. Estem preparats! Portavoz y presidente del PP-Vila-real