El meu compromís, l’Alcora

Quan vaig ser elegit secretari general del PSPV-PSOE de la província de Castelló, molts veïns i veïnes em paraven pel carrer per a preguntar-me si això significava que me n’aniria de l’Alcora.

El meu compromís electoral continua ací i m’agradaria treballar quatre anys més pel meu poble. Aquesta ha sigut sempre la meua voluntat i la meua resposta, per això, estic molt agraït pel fet que el PSPV-PSOE de l’Alcora, en assemblea general, haja ratificat aquesta setmana el seu suport unànime perquè torne a ser el candidat a l’alcaldia en les pròximes eleccions de 2023. És per a mi tot un repte i un orgull.

Vaig entrar com a regidor a l’Ajuntament amb tan sols 19 anys i, 15 anys després, mantinc les mateixes ganes i la mateixa il·lusió per millorar i transformar el meu poble. Sempre sumant. Ho he fet treballant des de l’equip de govern i també exercint una oposició constructiva.

L’any 2019 vaig viure un dels moments més emocionants de tota la meua vida, quan l’Alcora em va elegir alcalde per majoria absoluta. En la legislatura anterior vaig tindre l’oportunitat de demostrar durant dos anys al capdavant del consistori que estava preparat per a exercir aquest càrrec, que la unió de joventut, experiència, treball, constància i proximitat funcionaven per a millorar el nostre poble, tal com em van confirmar els meus veïns i veïnes en les urnes.

Valors i compromisos

Precisament, «humilitat, proximitat i treball des del primer minut» van ser les primeres paraules que vaig pronunciar en el meu discurs d’investidura i les continue portant per bandera. Diuen que la política canvia a les persones, per això és important recordar sovint d’on vens per tal de continuar creixent amb els mateixos valors i compromisos.

M’agrada molt xafar el carrer, pense que hi ha moltes coses que no es veuen des dels despatxos. Governar al costat dels veïns és, sens dubte, la millor garantia per a prendre les decisions encertades, aquelles que donen resposta a les seues necessitats reals.

Vaig decidir envoltar-me d’un equip amb ganes, capacitat i il·lusió, i no puc estar més orgullós de la seua labor i de la seua vocació de servei i passió pel seu poble. Puc assegurar que, aquests anys, malgrat les dificultats, no hem parat de treballar per a portar avant els nostres compromisos electorals. Mai hem tirat ni tirarem la tovallola per a aconseguir els objectius marcats.

No està sent una legislatura fàcil per les circumstàncies que ens ha tocat viure, però és precisament això el que m’anima i m’il·lusiona a presentar-me de nou, per a continuar ajudant als 10.500 alcorins i alcorines a fer la seua vida millor i més fàcil.

El nostre programa va molt més enllà de la legislatura, perquè pense que és fonamental tindre un full de ruta i un projecte clar que mire al futur per tal de deixar en herència a les futures generacions un model de ciutat que compagine el desenvolupament econòmic i social amb una visió sostenible. Sempre dic que el millor està per vindre i treballem de valent perquè així siga.

Ser alcalde dona molts maldecaps, però també moltes satisfaccions. Jo em quede amb aquesta part, la positiva. Cal treballar moltíssim, diria que els alcaldes per vocació ho som les 24 hores del dia els 365 dies de l’any, però puc dir que compensa quan veig que aquest treball està servint per a millorar la vida dels meus veïns i veïnes. Estic completament enamorat del meu poble i treballar per a ell és el que més satisfacció em produeix. Espere i desitge continuar comptant amb la confiança dels alcorins i alcorines.

Alcalde de l’Alcora