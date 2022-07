El Termet, un paratge amb vida i futur

Els vila-realencs i vila-realenques tenim l’enorme sort de comptar amb un espai natural que durant tot l’any s’erigeix en lloc de trobada amb l’esport, la tradició, la història, la cultura, el patrimoni i l’oci en general, però que reviu amb més intensitat en els mesos d’estiu. El nostre Termet de la Mare de Déu de Gràcia, banyat pel Millars, és un lloc privilegiat, forjat amb l’esforç dels nostres avantpassats –més de 3.000 arbres plantats fa quasi un segle, en 1924, per a donar vida al paratge-- , que ara gaudim i que de nosaltres depén que puga quedar com a llegat a les generacions futures.

Aquests dies he pogut comprovar amb satisfacció com veïns i veïnes, i gent d’altres localitats, hem interioritzat el Termet com un espai compartit i quanta activitat es genera diàriament, en gran part pel pols d’una ciutat viva i dinàmica que des de l’Ajuntament hem potenciat, amb campaments i escoles d’estiu, competicions i activitats esportives, actes culturals, celebració de les nostres tradicions… Com dic, la imatge d’aquest espai natural ple de vida resulta gratificant, però al mateix temps ens situa davant el gran desafiament de compatibilitzar l’impacte de l’ésser humà amb la conservació i protecció del nostre entorn.

Fa just una setmana vaig fer aquesta reflexió durant l’acte de balanç de tres anys de govern d’esquerres en la Diputació Provincial –aprofite per a reiterar la meua felicitació al president, Josep Martí, i al seu equip per aquests tres anys de canvi i progrés-- que precisament es va celebrar en el Centre de Congressos El Molí, a la vora del Millars. Amb 168.000 metres quadrats i una desena d’edificis municipals, aquest paratge exemplifica alguns dels principals reptes que com a societat tenim per davant en les pròximes dècades: la garantia i protecció dels recursos hídrics --amb el nostre riu com a eix central-- la sostenibilitat, la gestió dels residus per a minimitzar l’impacte al medi ambient o la despoblació. No en va, en el Paisatge Protegit de la Desembocadura del Millars impacta una població de 310.000 persones, la meitat dels habitants de la província, que es concentren en només cinc municipis. Reptes tots ells que van estretament lligats a les línies estratègiques de desenvolupament sostenible que marca la Unió Europea i cap a les quals hem de caminar totes les administracions, treballant junts i unint les nostres fortaleses, com ja estem fent a Vila-real per a definir l’Agenda Urbana de la nova Vila-real del segle XXI.

Projecte europeu

Per aquest motiu, tal com vaig prometre en assumir la presidència del Consorci Gestor de la Desembocadura del Millars i ficant en valor el treball fet des del consorci en aquests anys baix la presidència de les companyes alcaldesses d’Almassora i Borriana, Merche Galí i Maria Josep Safont, mirem a Europa i a la gran oportunitat que suposen els fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que incideixen en la sostenibilitat i la conservació de la biodiversitat com un eix de desenvolupament i una prioritat en la lluita contra el canvi climàtic. A penes quatre mesos després ja podem anunciar que el Paisatge Protegit de la Desembocadura del Millars s’integrarà en un projecte europeu, LIFE Aiguamolls 5.0, promogut per la Fundació Global Nature que treballa en la recuperació de les zones humides de la Comunitat Valenciana, i que ens permetrà accedir a fons de la UE per a la conservació, protecció i difusió de la nostra joia natural, el Millars. Un primer pas que vindrà seguit de molts perquè ara és el moment de fer més Europa.

Alcalde de Vila-real