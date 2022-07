Aquí no todo vale

En política, como en el resto de ámbitos de la vida, no todo vale. Me refiero al desencuentro que se produjo este último lunes en el pleno municipal de Almassora a cuenta de los minutos que disfrutaron Silvana Rovira (PP) y Carmina Martinavarro (PSOE) durante el debate. Ambas superaron sus tiempos, empezando por la primera, que tuvo que explayarse para explicar una nueva defensa de la playa. Digo lo de nueva porque no había ocurrido hasta que nuestro grupo llegó al equipo de gobierno.

Para ser justos, ofrecí el mismo tiempo de respuesta a Martinavarro, que tampoco tuvo fácil resumir lo ejecutado y lo que está en agenda y así recordarle al Partido Popular que su ahora defensa resulta oportunista (a solo 10 meses de elecciones) y que elevar puntos al pleno para hacer como que hay trabajo detrás no tiene sentido. Lamento decepcionarles, pero las mejoras en la playa no llegarán gracias a mociones. Seamos respetuosos con los compañeros de corporación y con la población. Aunque falte poco para ir a las urnas, el decoro debe ser el protagonista. Dejemos atrás lo bronco, abramos paso a la inteligencia. En septiembre firmaremos las escrituras del suelo donde se alzará la pantalla acústica. Y así se levantará ese muro para frenar molestias. No con las mociones del Partido Popular. No durante sus años de gobierno. Entonces no exigían tanto Ellos diseñaron el PGOU que marcó el crecimiento de Almassora. Y, muchos años después, quienes vivieron el boom inmobiliario en la playa. También fueron sus arcas municipales las que rebosaron de ICIO e IBI en la bonanza. Por entonces no le exigían tanto al Puerto de Castellón que dejara de crecer, ni pedían medir las molestias del Serrallo a la Generalitat valenciana. Parece que no había entonces inundaciones, ni contaminación, ni riesgo de colapso en los caminos ante un accidente industrial. Ni se contemplaba que pudiera haberlo. Hoy, a su parecer, todo es catástrofe y abandono, un «final» al que hemos llegado por arte de magia. No se responsabilizan de nada. Piensan que los culpables son otros y que ellos nos salvarán con sus mociones. Pues no: medidor de calidad del aire instalado, estudio de ruidos pagado y enviado a las administraciones competentes, alternativas de pantalla encargadas por las empresas, contactos con Conselleria para el OK al proyecto, tasación y compra de terrenos. Trabajo frente a mociones. Alcaldesa de Almassora