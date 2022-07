Segur que en més d’una ocasió vostés han escoltat o dit l’expressió «som més que una xifra». Jo l’he dita i miren que sóc defensor de les xifres. I ací vull parar, i fer un incís, perquè si bé aquest article anirà sobre xifres, el debat sobre si som números o persones, o fins a quin punt les xifres ens poden traure la dimensió humana, dona espai a molta demagògia, quan haurien de ser qüestions complementaries. El treball eficient i els indicadors que les xifres mostren no es poden deslligar de la vessant humana, d’entendre que quan parlem de beques, atur, afiliats a la Seguretat Social, estem parlant d’allò que fem les persones i les empreses. Les xifres ens han de servir per entendre la nostra realitat, i les múltiples i diverses experiències personals, ens han d’ajudar a llegir que volen dir aquestes xifres.

Al País Valencià en el 2015 hi havia 1.648.000 afiliats a la Seguretat Social, i actualment som 2.044.000. La taxa d’atur era del 23% i ara està al 12,85%. En 2015 vam realitzar exportacions per valor de 24.853 milions d’euros, i en 2021 eixa xifra va créixer fins arribar a 32.413 milions d’euros. Les xifres, ràpidament ens demostren que les polítiques econòmiques i d’ocupació de Compromís tenen un resultat molt positiu en la societat, perquè cada afiliat més a la Seguretat Social és gent que ha trobat treball i el creixement de les exportacions són recursos pel nostre país i les nostres empreses.

Si observem el llegat que ens deixa Mónica Oltra, veiem com en 2015 sols 41.000 persones tenien reconeguda la dependència i sols 23.000 la renda valenciana d’inclusió. Ara els beneficiaris de la primera han passat a 124.000 i de la renda d’inclusió 75.000, i això significa no deixar a ningú enrere. Oltra és la responsable d’haver creat i articulat la quarta pota de l’estar del benestar al País Valencià, davant d’una dreta que va decidir fer la inacció, quan no el saqueig dels recursos públics, com el cas Cooperación, la seua acció en inclusió social.

Fracàs escolar

Hi ha xifres que no es veuen, però darrere hi ha molta història. Per exemple el fracàs escolar a la Comunitat Valenciana estava en un 32% en 2015, i en 2022 ja està en un 15,5%, unes xifres que són resultat de les polítiques educatives de Compromís, amb la baixada de ràtios a les aules, els llibres de text gratuïts, l’increment dels docents o l’augment de beques.

I no sols amb polítiques autonòmiques, les xifres valen per avaluar el resultat de les polítiques municipals. En el registre municipal hem passat de més de mig hora d’espera a menys de set minuts amb la implantació de cita prèvia, i amb el treball dels educadors ambientals i les nostres polítiques en Castelló ciutat, des de 2019 fins ara hem incrementat un 250% les tones de recollida selectiva i reciclatge. Xifres i xifres que ens ajuden a entendre allò que fem i que tenen repercussió en les nostres vides, però això ja no ens cap en l’article i segurament, és el més important de contar.

Portaveu Compromís a l’Ajuntament de Castelló i Diputació