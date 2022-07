Comienza la cruzada por nuestras playas

Con la vista puesta en el próximo 21 de julio, día en el que me reuniré con Costas, dirección provincial de Castellón, me planteo las acciones que estos próximos meses serán cruciales para lograr el objetivo diseñado para que nuestro litoral recobre su aspecto saludable, para que queden protegidas nuestras playas, y comiencen a recuperar arena, y espacio, para el deleite de nuestro fiel Turismo.

Han pasado tres años desde la presentación oficial del programa electoral con el que me presenté a la alcaldía de Oropesa del Mar. Entre las medidas más valientes y arriesgadas, destaco la de defender ante mis vecinos, de hecho solo Ciudadanos fue intrépido para incluirla entre las 99 medidas de mejora de nuestro pueblo, la elaboración del Estudio para regenerar y proteger el litoral de Oropesa del Mar. Y por fin, tenemos un borrador que presentar ante Costas, un estudio técnico y serio, que nos sirve para defender la elección de la mejor solución para recuperar nuestras playas e incluso, generarla. Debemos luchar para lograr que Costas ejecute la obra pública que consensuemos, y la financie.

Sin duda, contar con este estudio era paso imprescindible para poder ofrecer un municipio de excelencia turística, y tanto mi equipo de trabajo como yo, hace tres años, e incluso antes, ya lo teníamos claro.

Mucho trabajo por delante

Porque ver las cosas cuando las tienes encima o cuando las circunstancias mandan, no tiene absolutamente ningún mérito. Queda mucho trabajo por delante. No será fácil pero no tiraré jamás la toalla. Llamaré a todas las puertas, incluso a las de Bruselas. El camino será espinoso, sobre todo a la hora de financiar las obras de ejecución, aunque llegado el momento, seguro que encontramos la mejor fórmula de colaboración entre Administraciones públicas.

Os adelanto que seguiré trabajando sin descanso, como alcaldesa de este maravilloso municipio, para que la solución técnica idónea sea una realidad lo antes posible.

Mis próximos objetivos son dos: primeramente arrancar el compromiso y la voluntad de desarrollar este proyecto a Costas, dirección provincial primero, y después al Ministerio de Costas; y en segundo lugar, trasladar a Europa este proyecto, concienciarles de su necesidad para Oropesa del Mar, la urgencia de su ejecución para evitar que las viviendas de primera línea puedan sufrir la desprotección del litoral oropesino, e incluso solicitar fondos europeos para que Oropesa del Mar cuente con los mejores recursos naturales a su alcance, y siga siendo ejemplo de excelencia turística, tanto por sus servicios y buen hacer, como por las playas que nos merecemos. La cita con Europa, en septiembre.

Alcaldesa de Oropesa