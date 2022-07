La política que dignifica

Sempre és un bon moment per a la política. En una situació com la que estem vivint, a l’eixida d’una pandèmia i entremig d’una guerra com ho és la invasió russa a Ucraïna, encara més.

Cada dia ens alcem amb noves dades i notícies desoladores que no sabem ben bé si el que pretenen és informar o just el contrari, per allunyar el focus d’atenció de la difícil tasca que els governs socialistes estan aplicant a tots els nivells.

La política canvia la vida de les persones. I això és el que estan fent els governs de Pedro Sánchez i Ximo Puig, als governs de l’Estat i la Generalitat. Han redignificat les institucions quan més falta ens feien. Governs a l’altura de les circumstàncies i de la ciutadania.

Sovint, em pregunte, què hauria sigut de nosaltres i més concretament de les persones joves, si en aquest complicat context socioeconòmic no tinguérem governs progressistes i per contra ens governara la dreta, que ja ha demostrat la seua inutilitat des de l’oposició. I on governa, ha demostrat per a qui governa, com les beques per a rics d’Ayuso.

Rècord d’afiliats

Davant dels que no tenen projecte polític, cal tindre present que la nova reforma laboral fa créixer exponencialment, mes rere mes, els contractes indefinits aportant estabilitat on abans hi havia precarietat. S’ha superat el rècord d’afiliats a la Seguretat Social i tenim la taxa d’atur més baixa des de 2008. Tot això, amb un Salari Mínim Interprofessional de 1.000 €.

No són moments per a triomfalismes, però sí que cal fer front amb arguments als qui volen crear un relat pessimista. La joventut valenciana coneguem molt bé què suposa viure en una terra mal governada pel PP de la corrupció i que després de 7 anys del govern de Ximo Puig i molt d’esforç, ha convertit la nostra Comunitat en una terra pròspera i de futur.

Secretari general de Joves Socialistes del País Valencià